В Воронеже рассказали о состоянии раненых в ДТП с автобусом

Первый пострадавший в аварии с международным автобусом выписан на амбулаторное лечение. Об этом сообщили РИА Новости в Воронежском центре медицины катастроф.

- В больнице остаются восемь человек. Одного вчера положили и тут же выписали на амбулаторное лечение, под наблюдение, - рассказал заместитель руководителя центра Геннадий Балабаев. Трое пострадавших помещены в отделение реанимации, еще пятеро - в травматологии.

Напомним, утром 20 марта на трассе М-4 автобус Ереван-Москва выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшей навстречу фурой. Погибли два человека: пассажир автобуса из Армении и водитель грузовика из Саратовской области, - девять пассажиров доставили в больницу. По данным региональных властей, все пострадавшие - граждане Армении.

Полиция помогла остальным пассажирам автобуса продолжить путь, а затем возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. Собственное расследование проводит Следственный комитет - его сотрудники выясняют, нет ли оснований для возбуждения второго дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.