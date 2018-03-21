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21.03.2018 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронеже рассказали о состоянии раненых в ДТП с автобусом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Первый пострадавший в аварии с международным автобусом выписан на амбулаторное лечение. Об этом сообщили РИА Новости в Воронежском центре медицины катастроф.

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- В больнице остаются восемь человек. Одного вчера положили и тут же выписали на амбулаторное лечение, под наблюдение, - рассказал заместитель руководителя центра Геннадий Балабаев. Трое пострадавших помещены в отделение реанимации, еще пятеро - в травматологии.

Напомним, утром 20 марта на трассе М-4 автобус Ереван-Москва выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшей навстречу фурой. Погибли два человека: пассажир автобуса из Армении и водитель грузовика из Саратовской области, - девять пассажиров доставили в больницу. По данным региональных властей, все пострадавшие - граждане Армении.

Полиция помогла остальным пассажирам автобуса продолжить путь, а затем возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. Собственное расследование проводит Следственный комитет - его сотрудники выясняют, нет ли оснований для возбуждения второго дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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