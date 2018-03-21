В Иркутске вручили первую Национальную премию имени В.Г. Распутина. Ее обладателем стал Анатолий Байбородин, иркутский писатель и главный редактор литературного журнала "Сибирь".

Книги Анатолия Байбородина выходили не только в иркутских, но и московских издательствах. Критики отмечали точность деталей, "свежий, простонародный язык, глубокое дыхание фразы". Впрочем, как признается сам автор, и безжалостно бивали за это же. "Российской газете" писатель рассказал о премии, о том, что происходит в региональном литературном мире, и о том, есть ли в сегодняшней жизни место деревенской прозе.

Анатолий Григорьевич, признайтесь: была ли для вас победа в литературном конкурсе неожиданностью?



Анатолий Байбородин: И да, и нет. С одной стороны, премии любят бойких. Тех, кто на виду, кто узнаваем, чьи имена кочуют из одного шорт-листа в другой. Я не из них. Так что да, момент неожиданности был. Понимал, что на первую премию могут претендовать и Михаил Щукин, исторический писатель, мой приятель, и Валерий Хайрюзов, и Александр Семенов. Но так уж судьбе угодно было, что выбрали мою книгу…

Что сейчас, на ваш взгляд, происходит в провинциальной литературе?



Анатолий Байбородин: Провинциальная литература для меня понятие смутное. Распутин, что жил в Иркутске, провинциальный прозаик?! А Виктор Астафьев из Красноярска? Провинциальность литературы не в удаленности от столиц, а в заурядности, мелкотравчатости писателя. А таких провинциалов достаточно повсюду - и в Москве, и в Питере в том числе.

На мой взгляд, есть литература народная и литература книжная. И в той, и в другой есть сочинения талантливые и есть заурядные. Русская народная литература - произведения писателей, что постигли дух нации и с любовью, с восхищением, состраданием запечатлели и горести, и радости родного народа. И в этом нет ничего уничижительного. У Василия Шукшина есть такой персонаж - Чудик, который говорил, что в послевоенные годы все знаменитые люди вышли из деревни: "Што ни фигура, понимаешь, так - выходец, рано пошел работать".

Провинциальность литературы не в удаленности от столицы, а в заурядности, мелкотравчатости писателя

Книжные писатели - это прямые наследники книжного языка, классической, дворянской литературы. Которые в своих сочинениях обходят стороной простонародную жизнь. Престижные литературные премии рассчитаны чаще всего на них. И хорошо, что появилась Национальная премия имени Валентина Распутина, которая обращена к творчеству писателей российской глубинки.

Сибирских писателей волей-неволей сравнивают с их знаменитыми земляками - Валентином Распутиным, Александром Вампиловым. Не тяжело ли жить в их тени?



Анатолий Байбородин: Не в их тени, а в тени их славы. Мы в свое время полюбили Валентина Распутина не за славу, а за слово. Слава пришла позже. Но, увы, читательское, как и чиновное, восприятие писателя нередко исходит от преклонения перед его известностью. В тени чужой славы - да, жить непросто.

И все же вы выбрали деревенскую прозу...



Анатолий Байбородин: Я и сам человек деревенский, родился и вырос в глухом забайкальском селе за триста верст от города. Хотя, каюсь, в студенческой юности увлекался модернистами и даже умудрился в стиле потока сознания написать повесть одним предложением. Потом, что называется, нажив судьбу и скучая по землякам, начитавшись Шукшина, Абрамова, Носова, Белова, стал писать в народном стиле. За что не раз был обвинен в этнографизме, фольклоризме и словесном орнаментализме. Правда, я пытался привнести в свою деревенскую прозу христианский психологизм. Потом писал и повести, рассказы, где запечатлел и город с его творческой богемой. Повесть "Деревенский бунт", по которой названа книга, - это попытка в стиле сказочного лубка, в духе комедийного фарса отобразить российскую политическую картину лихих девяностых годов прошлого века.

Но не кажется ли вам, что в XXI веке крестьянский язык, деревенская проза в целом стали неактуальны?

Анатолий Байбородин: Нельзя приравнивать литературу к журналистике: осветили одну злободневную тему - переходим к другой. А если завтра молодой писатель напишет талантливый роман о гражданской войне или о коллективизации?.. Лев Толстой описал Отечественную войну 1812 года через десятки лет…Что, критики и его укорят: тема уже исчерпана писателями начала двадцатого века?! В деревенской прозе, может, и было изрядно бытописательного, скучного современному читателю. Но именно деревенская проза в лучших своих произведениях отобразила трагедию цивилизации. Тысячелетиями быт почти не менялся - люди жили среди природы, ездили на лошадях, пили чистую воду... И вдруг менее чем за сто лет человечество вдруг сошло с этой тропы на широкую дорогу технического прогресса, что кажется смертельно опасной для природы и самого человека. Но даже осознавая гибельность выбранного пути, человек, увы, назад уже не вернется.

А народная проза - и деревенская, и городская - кою я худо-бедно представляю,- это напоминание потомкам, каким украсным, любомудрым был мир наших предков, что жили в гармонии с природой, - мир , запечатленный в обычаях и обрядах, в древнем многоголосном пении, в пословично-поговорочной, ярко образной речи, а перво-наперво в народном духе, где царила покаянная любовь к Вышнему и ближнему. Народная проза - предостережение современному айфонному человеку: остановись, оглянись, всмотрись в дивный, мудрый мир своего предка, возлюбленного природой; пусть из сего мира не грешное, но боголюбивое и человеколюбивое наполнит твою душу.