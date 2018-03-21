Дом в Мурманске мог взорваться из-за умышленного повреждения газового оборудования. Такова приоритетная версия, которую отрабатывает следствие.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как сообщает телеграм-канал регионального СУ СК РФ, повредить газовое оборудование мог жилец квартиры, ставшей эпицентром взрыва. За два часа до взрыва на своей странице в соцсети мужчина разместил пост, в котором отметил две даты - дату своего рождения и 20 марта как дату смерти.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске произошел 20 марта около 16.47. При этом погибли два человека, третий позже скончался в больнице, еще шестеро пострадали.

В одном из подъездов дома разрушены три верхних этажа. В квартирах данного подъезда были зарегистрированы 33 человека, 11 из них сейчас находятся в пункте временного размещения, остальные перебрались к знакомым и родственникам. Жильцам разрушенных квартир администрация Мурманска пообещала выплатить по 100 тысяч рублей на каждую квартиру.