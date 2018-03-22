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22.03.2018,  
10:32
Текст: Алексей Иванов

Определен шорт-лист имен для нового супероружия России

Минобороны России объявило о начале финального этапа голосования по выбору названий для нового супероружия РФ. По каждому пункту - крылатая ракета неограниченной дальности, боевой лазерный комплекс и беспилотный подводный аппарат - определены по три самых популярных имени, окончательный результат станет известен через несколько часов.

Фото: Россия 24/youtube.com
Минобороны продлило голосование по выбору названий для нового оружия

Как сообщили в Минобороны, за последние девять дней, когда закончился прием названий от пользователей и были составлены Топ-50 наиболее популярных вариантов для каждого оружия, на сайте военного ведомства проголосовали более 7,6 миллиона человек.

Итак, в тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли "Блик", "Василиск" и "Пересвет". Тут вся борьба еще впереди, так как разрыв относительно небольшой: 58, 62 и 66 тысяч голосов соответственно. А вот "Горыныч", долгое время также бывший в числе лидеров, из гонки выбыл.

Более активно пользователи голосуют за беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. Три самых популярных варианта - "Аврора", "Посейдон" и "Прибой" - пока набрали 126, 120 и 118 тысяч голосов соответственно. Занимавший еще несколько дней назад первое место "Лещ" ушел на глубину рейтинга.

Ну а наиболее активная борьба развернулась за название новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, где проголосовавших больше на порядок. Пока тройка лидеров выглядит так: "Буревестник" (728 тысяч голосов), "Пальмира" (720) и "Сюрприз" (690).

Финальное голосование продлится до 20.00 по московскому времени.

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