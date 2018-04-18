В Башкирии из-за нападения подростка усилят пропускной режим в школах

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики.

- Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем - сказал Рустэм Хамитов по итогам экстренного совещания на месте ЧП.

Кроме того, в рамках совещания глава республики поручил оперативно отремонтировать кабинет, в котором вспыхнул пожар. Все работы будут проведены сразу после завершения следственных мероприятий.

- Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Далее глава республики направился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.

Напомним, сегодня утром ЧП произошло в школе №1 Стерлитамака. Здесь 17-летний девятиклассник во время урока информатики порезал канцелярским ножом руку однокласснице, затем нанес раны учительнице. После этого подросток разлил горючее вещество и поджег класс. Также нападавший нанес раны самому себе. Когда сработала пожарная сигнализация, одна из школьниц выпрыгнула с окна второго этажа. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести - все четверо сейчас находятся в больнице.

Региональное управление Росгвардии начало проверку действий ЧОП, охранявшего школу во время инцидента. Только в феврале здесь проходила проверка исправности работы технических средств и порядка работы ЧОП. Нарушений не было выявлено. Школа оборудована "тревожной кнопкой". Сигнал был подан в 8.54 часа. На место сразу прибыли два экипажа вневедомственной охраны, находившиеся в 200 метрах от школы.

По факту происшествия СК РФ возбудил два уголовных дела.