В Башкирии из-за нападения подростка усилят пропускной режим в школах

Новости

В Башкирии задержан напавший на одноклассников 17-летний школьник 17:55
Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова выйдет в прокат 7 июня 17:52
Почти все ТЦ в Подмосковье работают с нарушениями пожарной безопасности 17:52
В Калининграде полицейских заподозрили в краже янтаря на 7 млн рублей 17:51
В Краснодаре задержан главный архитектор города 17:38
Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии 17:37
Минкульт попросил оставить Кирилла Серебренникова под домашним арестом 17:32
Доля РФ в молочном экспорте Беларуси упала до пятилетнего минимума 17:20
В Волгограде наркоторговцы получили 12 лет за коноплю в кукурузе 17:17
Московских детей пригласили в "Большое греческое путешествие" 17:16
Названа самая красивая женщина планеты 17:13
Дмитрий Медведев одобрил идею создания свободного порта в Ленобласти 17:12
Константин Хабенский приедет в Ростов на премьеру фильма "Собибор" 17:11
Сергей Горин покинул пост министра культуры Нижегородской области 17:08
Всем поклонникам "Черного зеркала": вышел трейлер антиутопии "Анон" 17:05
В Сочи задержан первый вице-мэр Мугдин Чермит 17:03
На севере Испании могла появиться первая работа Бэнкси в этой стране 17:02
Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А завершил наземные испытания 16:53
В Коми врача осудили из-за смерти больного с острым панкреатитом 16:52
Кишинев и Минск свяжет прямой авиарейс 16:49
Граждане РФ смогут ездить на Хайнань без виз 16:45
Суд арестовал имущество экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака 16:40
В Челябинской области закроют детдом, где расследуют дело о насилии 16:38
Британский журналист опроверг версию о предполагаемой химатаке в Думе 16:38
На ПМЭФ-2018 состоится бизнес-диалог России и Индии 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "Динамо". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
"Зенит" - "Динамо". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
Как русских выгоняют из России
Как русских выгоняют из России
Онлайн-трансляция матча Кубка России "Спартак" - "Тосно"
Онлайн-трансляция матча Кубка России "Спартак" - "Тосно"
18.04.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии из-за нападения подростка усилят пропускной режим в школах

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики.

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
В Башкирии напавший на школу подросток использовал канцелярский нож

- Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем - сказал Рустэм Хамитов по итогам экстренного совещания на месте ЧП.

Кроме того, в рамках совещания глава республики поручил оперативно отремонтировать кабинет, в котором вспыхнул пожар. Все работы будут проведены сразу после завершения следственных мероприятий.

- Я дал поручение немедленно отремонтировать класс, быстро навести порядок, купить необходимое оборудование. Чтобы сегодня после обеда строители уже вышли, - подчеркнул  Рустэм Хамитов.  

Далее глава республики направился в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими.

Напомним, сегодня утром ЧП произошло в школе №1 Стерлитамака. Здесь 17-летний девятиклассник во время урока информатики порезал канцелярским ножом руку однокласснице, затем нанес раны учительнице. После этого подросток разлил горючее вещество и поджег класс. Также нападавший нанес раны самому себе. Когда сработала пожарная сигнализация, одна из школьниц выпрыгнула с окна второго этажа. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести - все четверо сейчас находятся в больнице.

Региональное управление Росгвардии начало проверку действий ЧОП, охранявшего школу во время инцидента. Только в феврале здесь проходила проверка исправности работы технических средств и порядка работы ЧОП. Нарушений не было выявлено. Школа оборудована "тревожной кнопкой". Сигнал был подан в 8.54 часа. На место сразу прибыли два экипажа вневедомственной охраны, находившиеся в 200 метрах от школы.

По факту происшествия СК РФ возбудил два уголовных дела.

Главное сегодня

Песков не стал комментировать возможный запрет ввоза лекарств из США
Британия начала расследование в отношении телеканала RT
Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым
Опубликовано видео с места ЧП в школе в Башкирии
Жаров: Facebook могут заблокировать в России