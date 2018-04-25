В Петербурге женщину осудили за нападение на водителя автобуса

Невский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор женщине, обвиняемой в хулиганстве - нападении на водителя автобуса со школьниками.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, инцидент произошел вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной. Возвращавшийся с экскурсии в Кировск автобус и Range Rover не поделили дорогу. Водитель автобуса пытался выйти объясниться, но автовладелец напал на него с ножом, а женщина тем временем колотила жертву сначала ногами, а потом щеткой для уборки снега и деревянной битой.

Избив мужчину, они уехали, но через несколько дней были задержаны. Потерпевшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как отметили в Объединенной пресс-службе городских судов, обвиняемая признала вину, поэтому ее дело слушалось в особом порядке. В итоге ее приговорили к пяти годам колонии-поселения, а в отношении ее приятеля следствие продолжается.