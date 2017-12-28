В Петербурге арестован мужчина, напавший на водителя автобуса

В Петербург взят под стражу Ализоде Мустафаев, который, как считают в следствии, вместе со своей подругой Зульфией Саидмуратовой напал на водителя экскурсионного автобуса и ранил его ножом на глазах у детей и учителей.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в ближайшее время суд изберет меру пресечения и спутнице водителя.

Эта история прогремела на всю страну. 25 декабря экскурсионный автобус, в котором находились школьники из города Кировск Ленинградской области возвращались из музея.

На Октябрьской набережной экскурсионный автобус и автомобиль Range Rover не поделили дорогу. Водитель автобуса вышел объясниться.

Мустафаев достал нож и стал наносить водителю удар за ударом. Зульфия Саидмуратова не осталась в стороне, в следствии полагают, что она также избивала водителя тяжелым предметом.

Окончив экзекуцию парочка села в джип и скрылась. Через два дня задержали Мустафаева, в ночь на 28-е декабря в кабинете у следователей оказалась и Саидмуратова.

В отношении них возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Покушение на убийство" и "Хулиганство".