Обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного суд оставил под арестом

Кемеровский областной суд оставил под стражей начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, который проходит в качестве обвиняемого по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

В пресс-службе облсуда "РГ" сообщили, что оставлено в силе постановление об аресте Генина, которое было вынесено Центральным районным судом Кемерова 13 апреля 2018 года. На отклонении апелляционной жалобы обвиняемого настаивали представители Следственного комитета, прокуратуры, а также потерпевшие.

Как писала "РГ", пожарному, ставшему восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре, предъявлено обвинение по статье "Халатность". Решением Центрального райсуда Генин арестован на два месяца - до 11 июня. По версии следствия, из-за его халатных действий от отравления продуктами горения, угарным газом и термических ожогов в одном из кинозалов ТРЦ погибли не менее 37 человек.

В свою очередь, Генин, выразивший соболезнование близким погибших, вины не признал. Он сказал, что пожарные сделали все, что могли. И по словам адвоката обвиняемого, решения, принятые начальником караула по прибытии на место пожара, были верными.

Пожар в "Зимней вишне" 25 марта унес жизни 60 человек.