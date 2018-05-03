Ведущая "Эха Москвы" рассказала о деталях нападения на нее

Радиоведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, пострадавшая в ходе нападения на нее в редакции 23 октября 2017 года, рассказала в суде некоторые детали происшествия.

По ее словам, в то утро у нее был эфир, после которого прошло совещание.

"Вернулась на место, села на диван боком ко входу в комнату и не видела ничего, кроме экрана телефона. В какой-то момент почувствовала, что крепко хватают за шею, но подумала, что кто-то хочет оригинально поприветствовать. Потом удар. Подумала, что это резак, лезвие острое было, далее почувствовала удар, будто полоснули по лицу", - цитирует Фельгенгауэр "Интерфакс".

Она рассказала, что пыталась отразить удар, поскольку у нее была разрезана фаланга пальцев. При этом она запомнила три удара ножом из четырех, причем последний оказался уже скользящим, поскольку нападавшего уже оттаскивали ее коллеги.

Ведущая отметила, что к ней приехали сразу 4 кареты скорой помощи, причем они прибыли уже через 8-10 минут после вызова. По ее словам, говорить в тот момент она уже не могла - "больше булькала". Кроме того, ее руки оказались в крови. Речь восстановилась только после того, как она провела день в реанимации.

"Очнулась в реанимации. Первые сутки не было коммуникации, дышала через специальную трубку, общалась записками. Потом убедились, что могу говорить, и через три дня после реанимации перевели в обычную палату", - сказала она.

И добавила, что о том, кто напал на нее, узнала из газеты, которую попросила уже в палате. О Борисе Грице, совершившем это преступление, она ранее ничего не слышала. Также она сообщила, что угроз ранее не получала.

В ходе слушания Гриц не задал никаких вопросов потерпевшей. Между тем, Фельгенгауэр попросила суд больше не приглашать ее, поскольку доверяет своему адвокату.

49-летнего гражданина РФ и Израиля Бориса Грица обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, он страдает хроническим психическим расстройством. Сам обвиняемый пояснил, что напал на журналистку в связи с тем, что она его "телепатически" преследовала. При этом он отрицает, что стремился убить ведущую, а только хотел ее ранить.