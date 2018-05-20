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20.05.2018 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне проверят наличие пособников у напавших на храм боевиков

Текст: Татьяна Павловская

В рамках возбужденного уголовного дела по факту вооруженного нападения на храм Архангела Михаила в Грозном правоохранители Чеченской республики пытаются установить, были ли у боевиков пособники.

Фото: Елена Афонина/ ТАСС
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Как сообщили в республиканском МВД, со вчерашнего дня проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление возможных пособников боевиков, выявление их связей с террористами за пределами страны, опрашиваются их родственники и знакомые.

Напомним, 19 мая в результате нападения на храм в центре Грозного, было убито семь человек - двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин. Еще двое сотрудников полиции ранены.

Убитые полицейские Кайрат Рахметов и Владимир Горсков прибыли из Саратовской области и находились в Чечне в командировке. В ведомстве отметили, что глава Чечни распорядился оказать помощь семьям погибших полицейских Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. Сообщается, что оба будут посмертно представлены к государственным наградам.

По информации, озвученной главой Чечни, трое убитых боевиков являются выходцами из селения Гелдаган Курчалоевского района и поселка Аргунский (Алхан-Чурт) под Грозным. Лидер нападавших жил в одном из соседних регионов.

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