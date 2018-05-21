МЧС назвало причину пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска

Предварительной причиной возгорания на десятом этаже многоквартирного жилого дома в Южно-Сахалинске названа детская шалость с огнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным агентства, неосторожное обращение с огнем произошло на балконе 10-го этажа. Именно с балкона пламя перекинулось на крышу здания. В ведомстве отмечают, что версия с детской шалостью – не окончательная. На данный момент над установлением точной причины работают следователи.

Напомним, крупный пожар в жилом доме по улице Чехова вспыхнул сегодня днем. В результате возгорания огнем было охвачено порядка 700 квадратных метров кровли. Более 150 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

В ликвидации ЧП принимали участие более 100 человек. В связи с происшествием на территории областного центра был введен режим ЧС.