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21.05.2018 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани в суд передадут дело 11 боевиков, убивавших полицейских

Текст: Николай Грищенко
В Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении 11 сторонников радикального ислама, обвиняемых в убийстве двух инспекторов ГИБДД и ранении трех бойцов Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Обвинение в суде будет предъявлено по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе по особо тяжким - "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов". Впрочем на скамье подсудимых окажутся только семь человек. Четверо из боевиков были ликвидированы в результате спецоперации в апреле прошлого года.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Ночью 4 апреля прошлого года в МВД поступило сообщение о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March в Ленинском районе Астрахани. На место ДТП был направлен автомобильный патруль. Во время оформления документов 35-летний старший лейтенант Владимир Дьяконов и 36-летний лейтенант Дмитрий Школьников были убиты из самодельного пистолета. Момент убийства был заснят полицейским видеорегистратором.

По тревоге был поднят весь гарнизон полиции Астрахани. К розыску преступников подключились спецслужбы Казахстана и ФСБ России. Столь плотное взаимодействие силовиков сразу принесло результаты. Были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее судимый за разбой Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев - уроженцы Астраханской области, Рамзан Султанмурадов - уроженец Чечни и Ильяс Магомедов - уроженец Левашинского района Дагестана. все они были сторонниками ваххабизма.

Фото: Невар Виталий/ТАСС
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Через двое суток патруль Росгвардии обнаружил подозреваемых. Они передвигались на легковом автомобиле. Патрульные попытались остановить машину, но люди в ней открыли стрельбу из пистолетов. Сержант Дмитрий Нестеров был тяжело ранен, в том числе и в голову. Легкие ранения получили и его товарищи. Несмотря на раны, бойцы Росгвардии открыли ответный огонь и смогли уничтожить Рамзана Кукулаева. Смертельные ранения в спину на месте перестрелки также получил Нурбол Саспанов, который и застрелил двух инспекторов ГИБДД.

Фото: Виталий Аньков/ ТАСС
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Другие боевики - Рамзан Султанмурадов и Ильяс Магомедов - сбежали. Они прихватили с собой автомат ПП-2000 и пистолет ПМ. Однако их настигли за городом на территории заброшенного асфальтобетонного завода. Бой был недолгим - во время перестрелки упала бетонная плита, которая и раздавила боевиков. 

"В зависимости от роли каждого, остальные семь участников бандгруппы приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сообщили в Следственном комитете.

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