Скончавшуюся от рака Дарью Старикову похоронят в Апатитах

Жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая скончалась от онкологического заболевания, похоронят в родном городе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Апатитов Николая Бова, муниципалитет готов взяться за организацию похорон.

У Дарьи Стариковой осталась семилетняя дочь. Ее под опеку возьмет тетя. Выразили готовность оказать всю возможную помощь семье и в правительстве Мурманской области.

Вся страна узнала о тяжелой истории Дарьи Стариковой летом прошлого года. Девушка обратилась на "прямую линию" и рассказала Владимиру Путину о проблемах в медицине на своем горьком примере.

Девушку несколько лет лечили от межпозвонкового остеохондроза и лишь когда она была госпитализирована с кровотечением в Мурманск, у нее обнаружили онкологию на последней стадии.

Дарью срочно госпитализировали в Москву. Врачи научно-исследовательского онкологического института имени Герцена удалили опухоль, также девушка прошла через курсы химиотерапии. В конце прошлого года казалось, что девушка идет на поправку. Дарью даже отпустили на новогодние праздники в Апатиты. После она вернулась на лечение, и сегодня стало известно, что она скончалась в Москве в стенах научно-исследовательского института.