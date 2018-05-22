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22.05.2018 11:50
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест Итину по делу "Седьмой студии"

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд во вторник закончил рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела о хищении денег, выделенных "Седьмой студии" Министерством культуры на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Следствие просило суд продлить бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину домашний арест до 19 июля. Мосгорсуд полностью удовлетворил ходатайство следствия. Итин останется дома, но под контролем Федеральной службы исполнения наказаний еще на три месяца с рядом ограничений. В том числе ему запрещено общаться с коллегами и ходить на работу.

Главный фигурант дела "Седьмой студии" - режиссер Кирилл Серебренников - также находится под домашним арестом до 19 июля. Такой же срок домашнего ареста у экс-главы департамента господдержки искусства Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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В своем выступлении в суде Апфельбаум рассказала, что она дала все возможные показания по делу. "Постановление судьи Басманного суда подлежит отмене, я рассказала обо всем, о чем знаю, дело чести каждого из нас доказать свою невиновность", - сказала обвиняемая.

Еще одному фигуранту дела - продюсеру Алексею Малобродскому - судом был продлен срок ареста до 19 июня, но изменив свою позицию, следствие дважды просило об изменении ему меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Первый раз Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении этого ходатайства, а 10 мая вовсе не стал его рассматривать. В тот же день Малобродский был доставлен в 20-ю ГКБ Москвы. Позже следствие самостоятельно изменило меру пресечения Малобродскому на подписку о невыезде.

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