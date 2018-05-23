Главы МИД РФ и Беларуси проведут встречу 29 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая встретится со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем для обсуждения совместных действий в рамках международных организаций. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах", - сообщила Захарова.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес. Россия и Беларусь - стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений", - отметила официальный представитель МИД РФ.