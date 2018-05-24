"Минский диалог" позволит выработать новые идеи по международным темам

Столь необходимые для мирового прогресса взаимопонимание, сотрудничество и перманентный диалог между странами белорусский лидер обозначил с трибуны международной экспертной конференции универсальными ценностями современной цивилизации. Об этом он говорил на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", призвав его участников из 40 стран постоянно думать о мире и о том, как его сохранить, передает БЕЛТА.

Глава государства, как гостеприимный хозяин, согласился со всем, о чем говорили на конференции представители разных сторон. Ведь "если мы будем настаивать только на своей точке зрения, - не найдем решения ни одной проблемы. Трудно отодвинуть, вынести за скобки или подвести черту под тем, что сказано и что было". Лукашенко - с привычным для белорусов гостеприимством - пригласил зарубежных гостей к посещению республики и продолжению открытых дискуссий по любым остросюжетным событиям и темам.

Главное, - еще раз обратился к участникам форума президент, - сохранить мир. По его словам, многие уже забыли, что такое война, в мире остается все меньше свидетелей тех событий. "Давайте же будем верить тем, кто еще жив и говорит об этой войне, как об ужасе и трагедии. И не допустим ее. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг и полыхнет страшная война. Зачем, ради чего?", - поставил вопрос глава государства.

О том, что официальный Минск стремится к снижению международной напряженности, работает над тем, чтобы улучшить обратную связь в диалоге, говорил на форуме и заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай.

Представитель альянса призвал вернуться к прозрачности и предсказуемости по военным вопросам. Он высказал точку зрения, что реальное улучшение ситуации в Восточной Европе напрямую зависит от улучшения отношений между Западом и Востоком, между Россией и НАТО, в частности. "Регион получил бы преимущество от этого", - убежден Джеймс Аппатурай.

Вести конструктивный разговор по вопросам, по которым просматривается свет "в конце туннеля" предложила на форуме и руководитель Совета государств Балтийского моря (СГБМ) Майра Мора. Она убеждена, что общая позиция Совета заключается в желании стабилизировать регион, найти пути сотрудничества. А обмен мнениями целесообразно концентрировать там, "где есть уверенность в возможности договориться, а не ставить нереалистичные цели. Надо последовательно продвигаться к намеченной цели, чтобы не поссориться еще больше", - считает политик.

Она указала и на заметный прогресс в нормализации отношений между Беларусью и ЕС, высоко оценила роль Минска и в качестве переговорной площадки по разрешению украинского конфликта. "Я была здесь, когда Минск предложил площадку для переговоров в этом сложном и критическом вопросе. И проявил себя блестяще. Думаю, это надо поддерживать и продолжать", - заявила генеральный директор организации.

Эксперты, которые принимают участие в форуме, уже успели оценить особую роль Беларуси в организации этого международного диалога. Политолог Алексей Беляев в беседе с агентством, в частности, сказал, что для страны, которая находится в поясе постоянных геополитических претензий крупных цивилизаций, важно сформировать дискуссионную площадку, посадить за стол переговоров как можно большее количество сторон. "Беларусь не участвует ни в каких конфликтах, - подчеркнул он. - Это повышает ее рейтинг и одновременно является определенной гарантией безопасности".



