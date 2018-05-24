Появилось видео с места убийства пяти человек в Якутии

Следственный комитет России опубликовал видео с места расстрела пяти человек в якутском селе Булгунняхтах.

Напомним, в 14.20 по местному времени (08.20 мск) из села в полицию поступило сообщение о стрельбе. Приехавший наряд нашел в трех соседних домах шесть тел с огнестрельными ранениями.

- По предварительным данным, 65-летний местный житель, вооруженный охотничьим ружьем "Вепрь", расстрелял своих соседей: трех мужчин, женщину и 10-летнего мальчика, - затем вернулся домой и покончил с собой, - рассказала старший помощник руководителя республиканского управления СКР Надежда Дворецкая. Причиной массового убийства следователи считают неприязненные отношения между соседями.

Возбуждено уголовное дело, на месте преступления работают сотрудники СКР. Они осматривают и фиксируют расположение всех предметов, имеющих отношение к убийству - в частности, 10-зарядного автоматического карабина "Вепрь", гражданской версии ручного пулемета Калашникова.

Оружие было должным образом зарегистрировано. Убийца прожил в селе более десяти лет и слыл нелюдимом. Окна в его доме были заколочены.

После убийства в Хангаласском районе Якутии объявлен трехдневный траур.