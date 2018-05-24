Дарью Старикову похоронили в ее родном городе Апатиты

Онкобольную Дарью Старикову, которая пожаловалась Владимиру Путину на проблемы медицины региона и скончалась от рака 23 мая, сегодня проводили в последний путь в ее родном городе Апатиты Мурманской области. На ее похоронах присутствовал глава городской администрации Николай Бова и его заместитель Светлана Кательникова.

Проститься с Дарьей пришли около 40 горожан.

- В течение года она боролась вместе с врачами за свою жизнь, - сообщили в пресс-службе Минздрава. - В ведущем онкологическом учреждении страны - НИИ онкологии имени Герцена Минздрава России - врачи сделали все возможное для ее спасения.

Как отметили в институте, для лечения Дарьи применялись самые современные методы лечения онкозаболеваний, проводились консультации иностранных специалистов. В конце 2017 года ведущий российский хирург-онколог Андрей Каприн заявил, что опухоль у Дарьи удалена, и назвал операцию по ее удалению "рутинной".

Опекуном Софьи, дочери Дарьи, стала ее тетя. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, девочке уже назначена пенсия по потере кормильца, которая будет увеличена за счет средств областного бюджета до уровня прожиточного минимума – 12523 рубля. Кроме того, власти помогут обеспечить Софью всем необходимым для начала учебы в школе.

Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту неправильной постановки первоначального диагноза Дарье, будет продолжаться.