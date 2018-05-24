Uber прекратит испытания беспилотных автомобилей в Аризоне

Компания Uber решила прекратить испытания беспилотных автомобилей в Аризоне, где 18 марта произошло смертельное ДТП с участием автономного транспортного средства. Напомним, джип Volvo сбил 49-летнюю велосипедистку Элейн Херцберг.

Двигавшаяся на автопилоте машина не затормозила, а находившийся за рулем беспилотника водитель понял, что произошла авария, только когда услышал посторонний звук. По предварительным данным, система была настроена таким образом, что беспилотник посчитал шедшую по проезжей части женщину за незначительное препятствие и продолжил движение.

"Мы продолжим тестирования наших автомобилей в Сан-Франциско. Но они будут проводиться в намного более ограниченной форме. Такой подход позволит постоянно совершенствовать алгоритмы работы беспилотника и ПО, касающиеся безопасности", - цитирует РИА Новости исполнительного директора Uber Эрика Мейхофера.