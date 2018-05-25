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Экономика
25.05.2018 13:41
Текст: Евгений Гайва

Ростуризм: Booking.com не будут блокировать в России

Сервис онлайн-бронирования Booking.com способствует развитию внутреннего и въездного туризма в России, поэтому его не будут запрещать. Об этом сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Я хочу сразу успокоить всех россиян, Booking.com никто не собирается блокировать. Мы считаем, что это важный сервис, который пользуется большой популярностью у граждан нашей страны, путешествующих самостоятельно за рубеж и по России", - отметил Сафонов в интервью телеканалу НТВ.

Фото: depositphotos.com
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Он рассказал, что идеи блокировать Booking.com высказывали представители бизнеса, но в Ростуризме считают, что этого делать не нужно. "Мы - против. Сервис обеспечивает конкуренцию, а она всегда работает на интересы потребителя", - объяснил Сафонов.

Предложение заблокировать в России деятельность американского сервиса Booking.com в России высказал в апреле глава туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович в письме в Минкультуры. Объяснялось предложение тем, что сервису принадлежит 70 процентов рынка бронирования российских отелей, а отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать.

Минкультуры направило письмо в Ростуризм с поручением рассмотреть вопрос. Позже в ведомстве пояснили, что блокировать Booking.com не планирует и таких полномочий не имеют.

Фото: depositphotos.com
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Ростуризм в свою очередь сообщил, что направил в профильные общественные организации запросы с просьбой оценить возможность ограничения деятельности Booking.com в России.

Эксперты в комментариях "РГ" отметили, что блокировать Booking.com нецелесообразно, так как сервис является значимым каналом продаж для многих российских отелей.

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