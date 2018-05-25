Ростуризм: Booking.com не будут блокировать в России

"Я хочу сразу успокоить всех россиян, Booking.com никто не собирается блокировать. Мы считаем, что это важный сервис, который пользуется большой популярностью у граждан нашей страны, путешествующих самостоятельно за рубеж и по России", - отметил Сафонов в интервью телеканалу НТВ.
Он рассказал, что идеи блокировать Booking.com высказывали представители бизнеса, но в Ростуризме считают, что этого делать не нужно. "Мы - против. Сервис обеспечивает конкуренцию, а она всегда работает на интересы потребителя", - объяснил Сафонов.
Предложение заблокировать в России деятельность американского сервиса Booking.com в России высказал в апреле глава туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович в письме в Минкультуры. Объяснялось предложение тем, что сервису принадлежит 70 процентов рынка бронирования российских отелей, а отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать.
Минкультуры направило письмо в Ростуризм с поручением рассмотреть вопрос. Позже в ведомстве пояснили, что блокировать Booking.com не планирует и таких полномочий не имеют.
Ростуризм в свою очередь сообщил, что направил в профильные общественные организации запросы с просьбой оценить возможность ограничения деятельности Booking.com в России.
Эксперты в комментариях "РГ" отметили, что блокировать Booking.com нецелесообразно, так как сервис является значимым каналом продаж для многих российских отелей.
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