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26.05.2018 18:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вандалу, повредившему картину Репина, выберут меру пресечения 29 мая

Текст: Владимир Баршев

Суд перенес рассмотрение вопроса о выборе меры пресечения в отношении задержанного Игоря Подпорина, который обвиняется в повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

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Напомним, накануне в пятницу около 20 часов перед закрытием галереи 37-летний Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло на картине и повредил полотно.

Позже в полиции он объяснил свои действия желанием восстановить историческую справедливость. Мол, повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне фактов. Также он сообщил, что совершил это деяние в состоянии опьянения. "Уже собирался уходить, но зашел и выпил 100 грамм водки. Я водку не пью, и меня накрыло что-то", - так он пояснил свои действия. Сам он приехал из Воронежской области. В Москве нигде не живет.

В суде органы дознания района Якиманка попросили заключить подозреваемого под стражу. Однако суд перенес рассмотрение дела на 29 мая в связи с необходимостью дать защите возможность предоставить суду все необходимые документы. Например, привезти паспорт Подпорина.

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