Власти расскажут, кто и как сможет не платить курортный сбор

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа подготовит и разместит на своем сайте информацию о том, какие документы нужно будет взять с собой на отдых для подтверждения льгот, освобождающих от уплаты курортного сбора. Об этом рассказала заместитель главы ведомства Ольга Рухуллаева в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас все федеральные органы дали свои разъяснения по поводу того, какие документы в каких случаях предоставляются для подтверждения того, что человек освобожден от уплаты курортного сбора. Мы уже направили эти разъяснения в регионы, и в ближайшее время планируем подготовить инфографику и разместить на сайте министерства", - сказала Ольга Рухуллаева.

Она также отметила, что в курортных городах Ставропольского края собранные суммы могут превысить объемы, которые предполагались ранее. Первый месяц действия эксперимента "проходит без проблем и серьезных сложностей", добавила представитель Минкавказа.

Закон о введении курортного сбора был принят Госдумой в июле 2017 года. Введение сбора происходит в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах. Туристы в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму должны оплачивать пользование курортной инфраструктурой. Собирать платежи начали 1 мая в Ставрополье и на Алтае. В Крыму эксперимент отложили до 1 мая следующего года, а в Краснодарском крае начало выплат перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы не взимать сбор с болельщиков и делегаций, которые приедут на Чемпионат мира по футболу-2018.

От уплаты сбора освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе жители самих курортных регионов.