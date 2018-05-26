Стали известны подробности межкорейского саммита в Пханмунчжоме

Новости

В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских 19:12
Риккардо стал лучшим в квалификации Гран-при Монако, Сироткин - 13-й 18:34
Песков пошутил про "белые ночи" и "пытки" инвесторов 18:34
Песков рассказал о бессонных ночах президента 18:26
Песков рассказал об эйфории от работы с президентом 18:22
Вандалу, повредившему картину Репина, выберут меру пресечения 29 мая 18:19
Делегация США отправится в Сингапур для подготовки саммита США-КНДР 18:16
Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой 18:14
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП 18:03
В Париже началась акция протеста против политики Макрона 17:20
Собянин объявил о решении баллотироваться на выборах мэра Москвы 16:40
Загитова пообещала научить своего щенка кататься на коньках 16:25
В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 16:05
Видео: Донской силач сдвинул поезд весом 388 тонн 16:01
Столтенберг назвал сроки заседания Совета Россия-НАТО 16:00
ДНР опровергла заявления ВСУ о взятии населенного пункта под Донецком 15:34
В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА 15:30
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина 15:21
США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации 15:07
Пограничники Беларуси освоили новые методы интеллектуальной защиты границы 15:02
Ожидаемая телеаудитория ЧМ-2018 - 3 млрд человек 14:55
Алексей Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2020 14:49
Виталий Мутко может оставить футбольную деятельность через 3-4 месяца 14:31
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией 14:25
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
26.05.2018 17:58
Рубрика: В мире

Стали известны подробности межкорейского саммита в Пханмунчжоме

Состоявшийся сегодня очередной межкорейский саммит был проведен по инициативе южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который предложил это в ходе телефонного разговора с Кимом. Об этом сообщило южнокорейское издание "Хангёре Синмун" со ссылкой на источники в правящем лагере.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын. Фото: Объединенная пресс-служба межкорейского саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын. Фото: Объединенная пресс-служба межкорейского саммита
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын. Фото: Объединенная пресс-служба межкорейского саммита

Напомним, что спустя всего лишь месяц после межкорейского саммита 27 апреля сегодня лидеры Юга и Севера снова встретились. Переговоры опять прошли в Пханмунчжоме, но на этот раз принимающей стороной выступала КНДР. Мероприятие состоялась в северокорейской части приграничного пункта в "Доме объединения". По информации администрации президента РК, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обсудили "пути реализации Пханмунчжомской декларации от 27 апреля и провели искренний обмен мнениями о возможном саммите между лидерами КНДР и США". Завтра в 10 часов утра по местному времени Мун Чжэ Ин пообещал лично сделать заявление по итогам саммита.

Фото: Пресс-пул межкорейского саммита
Южная Корея влюбилась в Ким Чен Ына

Южнокорейское издание "Хангере Синмун" сообщило некоторые подробности состоявшегося сегодня межкорейского саммита, а затем в сети появился и видеоролик, который позволяет пролить свет на то, что происходило во время встречи.

Как утверждает газета, ссылаясь на ряд источников, близких к президенту Республики Корея, Мун Чжэ Ин сам позвонил Ким Чен Ына по линии прямой связи, чтобы обсудить итоги своего визита в Вашингтон, где Мун общался с Дональдом Трампом по поводу саммита США и КНДР. "В ходе телефонного разговора президент Мун и Ким начали уже обсуждать очень важные вопросы, в этой связи президент Мун сказал: "Давайте не будем говорить по телефону, а лично встретимся и обо всем переговорим". Ким ответил согласием", - цитирует "Хангере Синмун" слова источников в окружении Муна.

Чтобы обеспечить максимальную секретность, в ситуацию был посвящен очень узкий круг лиц, включая главу администрации президента РК Лим Чжон Сока, директора Национальной разведывательной службы (НРС) РК Со Хун и еще лишь нескольких человек. Чтобы не затягивать время согласованием формальностей, было также решено, что с лидерами во время переговоров будет присутствовать лишь по одному человеку. С Муном во время беседы в "Доме объединения" вместе находился директор НРС РК Со Хун, а с Кимом - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Фронта национального объединения Ким Ён Чхоль.

Далее администрация президента РК распространила видеоролик, в котором запечатлены основные моменты встречи. Из видеозаписи видно, как кортеж с лидером Южной Кореи подъезжает к "Дому объединения", где Мун Чжэ Ина встречает младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Отметим, что по слухам у Муна и Ким Ё Чжон сложились хорошие личные отношения еще с момента ее приезда в составе делегации КНДР на открытие Зимней Олимпиады в Пхенчхане в феврале этого года.

Ким Ё Чжон провела Мун Чжэ Ина в здание, где Муна ожидал уже Ким Чен Ын. Далее идут кадры протокольного рукопожатия и собственно переговоров Муна и Кима, но без звукового сопровождения. В конце показано, как Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин тепло прощаются, а под конце обнимаются три раза, при этом лидер КНДР это делает с большим энтузиазмом.

Было очевидно, что основная суть переговоров была посвящена судьбе американо-северокорейского саммита, который Дональд Трамп уже было отменил, направив Киму публичное открытое письмо, но затем уже через сутки передумал. Судя по всему, Мун лично донес до Кима, что именно хочет американская сторона и возможно уговаривал сделать какие-либо уступки.

Пхеньян решил жить с Сеулом в одном часовом поясе

В последние дни особенно заметно, какие отчаянные усилия предпринимает правительство Южной Кореи и в первую очередь лично президент Мун Чжэ Ин, чтобы спасти американо-северокорейский саммит. Ради этого Мун совершил внеплановый визит в Вашингтон несколько дней назад и вот теперь организовал встречу с Ким Чен Ыном. В последнее время среди некоторых экспертов появились разговоры о том, что президент США и, возможно, лидер КНДР Ким Чен Ын могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию мира, если саммит состоится и будет успешным. Однако, судя по усилиям, этой награды, если она вообще будет рассматриваться применительно к саммиту, в первую очередь заслуживает Мун Чжэ Ин. Именно он и его помощники выдвинули идею о саммите КНДР-США, смогли на первых порах уговорить обе стороны согласиться и сейчас делают все возможное, чтобы обеспечить успех встречи тех, кто еще недавно казался непримиримыми врагами.

Главное сегодня

Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
National Interest назвал самый страшный кошмар НАТО
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения