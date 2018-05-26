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26.05.2018 01:58
Рубрика: В мире

В Бразилии протестующие дальнобойщики разблокировали половину дорог

Бастующие уже несколько дней бразильские дальнобойщики разблокировали половину дорог. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны Раул Жунгманн. По его словам, препятствия для движения были созданы в 938 точках, 419 из них уже сняты. В остальных случаях речь идет о частичной, а не о полной блокировке автомобильного движения, сообщает ТАСС.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Ранее президент Бразилии Мишел Темер задействовал федеральные силы для разгона протестующих. "Мы не допустим, чтобы у населения закончились предметы первой необходимости. В больницах должны быть медикаменты для спасения жизней", - подчеркнул глава государства.

Напомним, забастовка дальнобойщиков началась в минувший понедельник после сообщений о новом повышении цен на топливо. В акциях по всей стране приняли участие более миллиона человек. Забастовка привела к перебоям с поставками продуктов питания и бензина.

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