В КНДР иностранных журналистов закрыли в гостинице

Лидер КНДР в пятницу посетил северокорейский город Вонсан, где осмотрел строящиеся туристические объекты. На время визита Ким Чен Ына гостиница, в которой находились иностранные журналисты, закрывалась, примерно час на улицу никого не выпускали. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, корреспонденты зарубежных СМИ приняли участие в церемонии закрытия ядерного полигона Пхунгери. В четверг, 24 мая, взрывы последовательно уничтожили несколько шахт, пункты наблюдения и другие объекты. Договоренность об этом была достигнута во время межкорейского саммита 27 апреля.

Журналистам из России, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании пришлось самостоятельно оплатить проезд до места событий и компенсировать расходы на питание. Билет на поезд стоил 75 долларов, а каждый прием пищи - 20 долларов.