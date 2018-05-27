СМИ: Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки к саммиту

Американская правительственная делегация приехала в Северную Корею для подготовки к саммиту США - КНДР, в котором должны принять участие лидеры двух стран - Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

По информации The Washington Post, делегацию возглавляет экс-посол США в Южной Корее Сун Ким. Он уже пересек границу между двумя Кореями и планирует встретиться с Чхве Сон Хи, заместительницей главы МИД КНДР.

Как ожидается, переговоры будут продолжаться до среды.

24 мая Трамп заявил, что отменяет саммит с Ким Чен Ыном, так как он продемонстрировал в своих заявлениях "сильный гнев и открытую враждебность".

При этом Трамп выразил намерение встретиться с лидером КНДР в будущем. После этого МИД Северной Кореи сообщил, что страна готова в любое время провести саммит с США.

