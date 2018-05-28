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28.05.2018 11:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружена смертельная опасность любой дозы алкоголя

Текст: Оксана Грибанова

Употребление даже небольшого количества алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности в том случае, если у человека есть мутации в гене титина, ответственного за сокращение поперечно-полосатых мышц.

Фото: depositphotos.com
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Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на специалистов Лондонского института медицинских наук MRC и их коллег из Имперского колледжа Лондона и Королевской больницы Бромптона.

Исследователи проанализировали состояние здоровья более 140 пациентов с алкогольной кардиомиопатией (AКM), которые периодически употребляли разное количество спиртного в течение пяти лет и более.

У некоторых из них в результате AКM наблюдалось крайне тяжелое состояние, которое можно было облегчить в лучшем случае с помощью пересадки сердца.

- Спровоцировать такое состояние может дефектный ген титина. В рамках нашего исследования мутация была обнаружена у 13,5% пациентов. Дело в том, что алкоголь и генетика взаимодействуют. То есть, потребление алкоголя на фоне генетической предрасположенности может легко привести к сердечной недостаточности. И не всегда дело в количестве выпитого, - предупредил автор работы доктор Джеймс Уор.

Фото: depositphotos.com
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Он добавил, что родственникам пациентов с AКM рекомендуется проходить генетические тесты - всегда есть вероятность, что они неосознанно являются носителями дефектного гена.

Кстати

Употребление спиртных напитков негативно влияет на состав бактерий в полости рта, что повышает риск пародонтита и развития некоторых видов рака, выяснили исследователи из Нью-Йоркского университета.

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