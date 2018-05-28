Президент Бразилии выполнил требование бастующих водителей

Президент Бразилии объявил о решении снизить тарифы на топливо и отменить некоторые налоги. Этого добивались дальнобойщики, устроившие национальную забастовку, сообщает ТАСС.

Мишел Темер пообещал, что литр дизельного толива подешеевет на 0,46 реала (0,13 доллара). Глава государства также сообщил, что дальнобойщиков освободят от сборов за проезд по платным автомагистралям.

Напомним, забастовка водителей началась неделю назад, когда компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. По всей стране более миллиона человек заблокировали дороги. Протесты привели к дефициту бензина и некоторых продуктов питания.

Из-за дефицита керосина была нарушена работа 12 аэропортов по всей стране, авиакомпаниям пришлось отменить не одну сотню рейсов.