Власти сообщили о количестве оставшихся в Пугачеве боеприпасов

На удмуртском полигоне в Пугачеве осталось еще от двух до четырех миллионов боевых снарядов. Об этом "РГ" сообщил глава Малопургинского района республики Сергей Юрин.

- Надо понимать, что в 2011 году на этой территории находилось пять тысяч вагонов боеприпасов. К сожалению, часть из них заглубилась в землю. Со слов руководителя организации, утилизацию проводят только зимой, в остальное время боеприпасы только собирают, - отметил Юрин.

Он также добавил, что накануне вечером в Пугачеве вновь произошло загорание.

- Хлопает до сих пор. Вчера было загорание. Там присутствует много наваленных высохших деревьев, которые выгорают внутри и при интенсивном ветре их снова раздувает, а боеприпасы продолжают детонировать. В ближайшие годы это будет продолжаться, - пояснил глава района.

По его словам, угрозу жизни такие взрывы не представляют. Снаряды разлетаются на 20-30 метров. Взрывная волна распространяется не более чем на 80-100 метров.

Напомним, снаряды в Пугачеве начали взрываться днем 16 мая. Из-за происшествия с территории эвакуировали около двух тысяч человек и ввели режим ЧС, который через сутки сняли. Тушить сильный пожар прилетела авиация из Красноярска и Екатеринбурга. Сейчас жители уже вернулись в свои квартиры. Позже некоторые из них сообщили, что компания, которая занимается утилизацией снарядов, задолжала им за работу крупные суммы. 22 мая сообщалось, что пожар полностью потушен.