Новости

Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии 14:52
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг 14:49
МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с президентом Беларуси 14:45
На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело 14:36
Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny 14:26
В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями 14:25
Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги 14:23
В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ 14:22
Под Волгоградом подросток упал с высоты, убегая из дома по простыням 14:18
Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым" 14:16
США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда 14:15
Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли 14:13
В Москве обсудят будущее пенсионной системы 14:13
В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон" 14:08
В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи 14:08
Леонид Горнин стал первым замминистра финансов 14:04
Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли 14:04
В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку 13:55
Под Красноярском ребенок погиб от удара током 13:47
Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера 13:47
В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант 13:45
ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров 13:42
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 13:42
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 13:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Денис Шаповалов Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Денис Шаповалов Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Известный российский виолончелист Денис Шаповалов дал небольшой импровизированный концерт на борту исторического судна "Святитель Николай", построенного клубом "Полярный Одиссей". Композицию We Will Rock You культовой группы Queen артист исполнил на Онежском озере.

Фото: tchaikovskycompetition.com
Энциклопедия конкурса Чайковского: Как появилась номинация "виолончель"

Денис Шаповалов приехал в Карелию на фестиваль "Онего-Классик" и решил совершить прогулку по озеру на историческом судне. Но не просто так, а с инструментом. Кстати, артист, дававший концерты в разных частях мира, был первым классическим музыкантом, кто сыграл даже на Северном полюсе. Было это в 2007 году.

Композицию We Will Rock You выбрал не случайно. Нужно было немного согреться от сильного ветра в Онежском озере.

Денис Шаповалов родился 11 декабря 1974 года в городе Чайковский Пермской области. Закончил училище при Московской государственной консерватории, а затем и саму консерваторию. Ученик Наталии Шаховской. В 1998 году стал победителем Международного конкурса им. Чайковского. Занимался и с Мстиславом Ростроповичем, участвовал вместе с ним в концертах во Франции, Азербайджане, Лондоне, Нью-Йорке, Нижнем Новгороде. Сейчас он не только музыкант, но и дирижер, педагог.

Главное сегодня

Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов