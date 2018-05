Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера

Известный российский виолончелист Денис Шаповалов дал небольшой импровизированный концерт на борту исторического судна "Святитель Николай", построенного клубом "Полярный Одиссей". Композицию We Will Rock You культовой группы Queen артист исполнил на Онежском озере.

Денис Шаповалов приехал в Карелию на фестиваль "Онего-Классик" и решил совершить прогулку по озеру на историческом судне. Но не просто так, а с инструментом. Кстати, артист, дававший концерты в разных частях мира, был первым классическим музыкантом, кто сыграл даже на Северном полюсе. Было это в 2007 году.

Композицию We Will Rock You выбрал не случайно. Нужно было немного согреться от сильного ветра в Онежском озере.

Денис Шаповалов родился 11 декабря 1974 года в городе Чайковский Пермской области. Закончил училище при Московской государственной консерватории, а затем и саму консерваторию. Ученик Наталии Шаховской. В 1998 году стал победителем Международного конкурса им. Чайковского. Занимался и с Мстиславом Ростроповичем, участвовал вместе с ним в концертах во Франции, Азербайджане, Лондоне, Нью-Йорке, Нижнем Новгороде. Сейчас он не только музыкант, но и дирижер, педагог.