Минск и Краснодар заключили договор о сотрудничестве до 2021 года

Власти Минска и Краснодара подписали план двустороннего сотрудничества с 2018 по 2021 годы. Администрации городов будут взаимодействовать и обмениваться опытом в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

О подписании документов сообщает БЕЛТА. Со стороны Краснодара в церемонии принял участие вице-мэр Дмитрий Логвиненко, а со стороны Минска - председатель горисполкома белорусской столицы Игорь Юркевич.

В соответствии с планами администрации двух городов будут обмениваться информацией о презентациях, проведении конгрессов и выставок в торгово-экономической сфере. В том числе речь шла о различных международных мероприятиях, а также об участии в них представителей деловых кругов. Одно из конкретных предложений, включенных в план, предполагает возможную организацию специализированных стендов "Кубанские товары" в сети магазинов "Радзивиловский". Кроме того, стороны договорились об обмене информацией об инвестиционных проектах, которые планируются к реализации в обоих городах.

По данным Постоянного Комитета Союзного государства, мэрия Краснодара рассмотрит возможности обновления пассажирского транспорта кубанской столицы техникой белорусского производства, в том числе троллейбусами и трамваями производства "Белкоммунмаш". Кроме того, городские службы обоих городов планируют обмениваться опытом в области ремонта дорожного покрытия, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и строительства с применением энергосберегающих технологий.

Планируется также укрепление сотрудничества в социокультурной сфере и здравоохранении. В том числе - обменом информацией о проведении международных фестивалей, праздновании памятных дат и иных значимых событий, приглашение для взаимного участия делегаций в торжественных мероприятиях, связанных с празднованием Дня города Краснодара и Дня города Минска.

В обоих мегаполисах установят прямые контакты различные театральные, концертные и досуговые организации и учреждения. Такое же сотрудничество наладят в учреждениях дополнительного образования, а творческие коллективы и театральные группы из Краснодара и Минска будут приезжать на гастроли. Кроме этого, стороны договорились оказывать содействие освещению в СМИ регионов вопросов торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.