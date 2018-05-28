В Сеть "слили" важные фото со съемок финала "Игры престолов"

Никаких существенных подробностей по поводу восьмого, финального сезона "Игры престолов" по-прежнему нет, - кроме разве что эмоциональных высказываний актеров, как нет и даты премьеры. Но время от времени что-то в Сеть просачивается.

Например - сделанные "шпионами" фото съемочной площадки.

Ранее мы уже наблюдали издали разрушение Витнерфелла, замка Старков на Севере. Теперь - новый улов, из Королевской Гавани (King's Landing) в хорватском Дубровнике. Дающий понять, что буйство огня коснется не только Севера - драконы (?) побесчинствуют везде. Чему зарука - сообщение наблюдателей, утверждающих: на декорациях вовсю трудится команда пиротехников, широко использующих свои умения.

Впрочем, как говорил Глубокая Глотка из дважды мертвых "Секретных материалов", не верь никому - создатели GOT рассказали, что снимут сразу несколько альтернативных финалов саги, и какой из них пойдет в эфир - не знают даже сами актеры.

Дубровник расположен на юге Далмации, области Балканского полуострова, на берегу Адриатического моря. Морской курорт с населением немногим более сорока тысяч человек. Старый город - на обрывистом мысу, над морем, - окружен крепостными стенами XIV-XVIII веков и отнесен к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город основан в VII веке. С 1358 года был столицей Дубровницкой республики. В 1808 году - в составе Иллирийских провинций Франции, с 1815-го - в австрийском королевстве Далмация, далее: в составе Королевства Югославия, в составе усташской Хорватии, в 1941-1943 годах - в составе Италии, в 1945-1991-м - в состав социалистической Югославии. Город-побратим Венеции.

С подробным иллюстрированным путеводителем по локациям ИП можно ознакомиться по этой ссылке.