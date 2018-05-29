Григорий Рапота - об экономике доверия, союзной визе и российском характере

Вопрос с пересечением госграниц болельщиками к чемпионату мира по футболу, который стартует через пару недель, решен. А в ближайшем будущем визы России и Беларуси будут признаваться обеими странами. Об этом и многом другом на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме "СОЮЗу" рассказал Государственный секретарь Союзного государства.

Григорий Алексеевич, форум в этом году проходил под девизом "Создавая экономику доверия". В какой мере эти слова можно отнести к взаимоотношениям России и Беларуси?



Григорий Рапота: В отношениях любых государств вопрос доверия - ключевой. Причем, доверия не только между главами государств или руководителями правительств, а доверия на всех уровнях взаимодействия. Это - министерства, ведомства, бизнес, социальная сфера. Только на основе доверия можно найти взаимоприемлемые решения.

Интересна ли Россия европейскому бизнесу? Что ПМЭФ показал в этом году?



Григорий Рапота: Несмотря на санкции, интерес к России у бизнеса всегда был, есть и будет. Такова природа бизнеса. Стремление расширить сферу своего действия естественно, чтобы ни происходило в мире. Все равно бизнес будет стремиться к тому, чтобы где-то найти возможность - в обход санкций, преодолевая санкции, помимо санкций... Потому что бизнес ориентирован на прибыль. Этим все сказано.

В то же время, как говорится, бизнес ходит "под богом" - законодательством и действиями своих правительств. Если предпринимателей в чем-то ограничивают, они вынуждены следовать этим ограничениям. Но это - вынужденные следования, каких бы компаний это не касалось - российских или иностранных.

Последние года усиленно развивалось сотрудничество с зарубежным бизнесом, бурно шла локализация, обмен технологиями, потом грянули санкции. По вашему мнению, насколько критично сейчас изменилась ситуация?



Григорий Рапота: Я все-таки далек от таких упрощенных оценок "что мы все наладим".

Нам до налаживания еще очень большой путь и утверждать, что санкции - это великое благо для экономики, наверное, будет некоторым преувеличением. Особенно, если речь касается высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Без сотрудничества с внешним миром развиваться сложно. Сейчас наука вышла на такой уровень, который требует больших экономических и интеллектуальных ресурсов. И самое главное, объединения усилий ученых всех стран для того, чтобы двигаться дальше.

С другой стороны, стремление использовать ситуацию и выйти из санкций в каких-то отраслях промышленности, сельского хозяйства на более высокий уровень, делает нам честь. Это, видимо, свидетельствует об устойчивости российского характера.

Через несколько дней начинается чемпионат мира по футболу. Все ли вопросы с пересечением границы болельщиками решены?



Григорий Рапота: Сейчас на финальной стадии подготовка соглашения о пересечении границ в период соревнований. Условно мы его называем "спортивное соглашение". Этим занимаются министерства иностранных дел и министерства внутренних дел. Уверен, что к Чемпионату мира по футболу все будет готово.

Но мы смотрим дальше. Нам надо вообще отрегулировать вопросы пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран. Сейчас этот вопрос юридически никак не регулируется. Это создает массу неудобств для представителей третьих стран, особенно для бизнеса.

Мы говорим о том, что мы должны активно развивать отношения с бизнесом третьих стран, но мы должны для начала ликвидировать лишние препятствия для бизнеса и для туристов. Это другое соглашение, над которым тоже работаем. Я надеюсь, что все-таки министерства иностранных дел, которые являются основными ответственными за решение этой задачи, выполнят ее в этом году. И текст соглашения будет представлен на рассмотрение правительства.

Речь идет просто о взаимном признании виз или будет введена новая конструкция, например, электронная виза?



Григорий Рапота: Нет, это - взаимное признание. Белорусская виза будет признаваться Российской Федерацией как российская. А российская виза будет признаваться белорусской, как выданная Республикой Беларусь.

Что тормозит решение этого вопроса?



Григорий Рапота: Чисто технические моменты. Кроме того, стоит вопрос гармонизации миграционной политики вообще. Только при решении этой задачи можно говорить об окончательном урегулировании темы пересечения российско-белорусской границы иностранцами. Сейчас , к примеру, у России есть соглашения о безвизовых поездках с одной группой государств, а у Республики Беларусь - с другой группой стран. В будущем надо это гармонизировать.

Больной вопрос - отмена роуминга в Союзном государстве. Какие шансы дождаться этого в обозримом будущем?



Григорий Рапота: Думаю, это не скорая песня. Сложность вопроса объясняется тем, что отмена роуминга серьезно затрагивает экономические интересы компаний, которые занимаются организацией связи. Сотовые операторы имеют бизнес-планы развития, инвестиционные стратегии, рассчитывают на определенную прибыль, и вот так взять и привести к единому знаменателю тарифы на роуминг не так просто. Но работа ведется.

Тем не менее, мы будем работать над решением этой задачи, чтобы и потребитель выиграл, и бизнес не проиграл.

На ПМЭФ выступили многие представители нового кабмина. Как смена правительства отразится на Союзном государстве? Стоит ли, на ваш взгляд, ждать новых решений?



Григорий Рапота: На форуме всегда проходят контакты на уровне первых лиц, премьеров. Этот форум не стал исключением, так что все нормально. Продолжаем решать вопросы в рабочем порядке и достаточно продуктивно. В июне должен пройти Высший госсовет, сейчас уточняется дата его проведения.

То есть смена правительства ни на что не повлияла?



Григорий Рапота: Это все равно влияет на работу. Создает определенные неудобства, потому что меняются лица, и надо быстро подхватить тот темп работы, который был задан, но это все решаемо.