Китайцы заинтересовались автомобилями Aurus

Седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя довольно скоро. Автомобилями уже заинтересовались иностранные бизнесмены, в частности, китайские.

Об этом РИА Новости сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который участвовал в разработке проекта "Кортеж".

"Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов. Это десятки бизнесменов - и российских, и иностранных. Очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года", - заявил он.

В открытой продаже машины проекта "Кортеж" - лимузин, седан и минивэн - должны появиться в первом квартале 2019 года под брендом Aurus. Стоимость машин класса люкс будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.