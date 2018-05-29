Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Cadillac CT6: Приживется ли в России американский седан 28.05.2018
Каждый четвертый продаваемый автомобиль в РФ является отечественным 27.05.2018
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире 27.05.2018
Из-за благотворительного забега в центре Москвы перекрыто движение 27.05.2018
29.05.2018 06:58
Рубрика: Российский автопром

Китайцы заинтересовались автомобилями Aurus

Текст: Елена Березина

Седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя довольно скоро. Автомобилями уже заинтересовались иностранные бизнесмены, в частности, китайские.

Фото: https://vk.com/rcinews
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона

Об этом РИА Новости сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который участвовал в разработке проекта "Кортеж".

"Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов. Это десятки бизнесменов - и российских, и иностранных. Очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года", - заявил он.

В открытой продаже машины проекта "Кортеж" - лимузин, седан и минивэн - должны появиться в первом квартале 2019 года под брендом Aurus. Стоимость машин класса люкс будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.