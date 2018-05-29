Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества

Судя по содержанию телефонного разговора Александра Лукашенко с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, поле экономического сотрудничества Минска с его европейским партнером имеет солидную перспективу. Такие выводы вытекают из сообщения пресс-службы белорусского лидера.

Федеральный канцлер, по инициативе которого и состоялся обмен мнениями, проинформировал белорусского лидера о тех изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии, после его избрания на этот пост. В свою очередь, Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением его на пост Федерального канцлера. Во время телефонного разговора стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что "их ни в коем случае нельзя потерять".

Курц пригласил белорусского президента посетить Австрию. Приняв приглашение, глава государства, в свою очередь, предложил собеседнику побывать в Беларуси в компании активных и заинтересованных деловых кругов.

Особое внимание в ходе беседы стороны уделили обсуждению прошедшего в белорусской столице международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" экспертной инициативы "Минский диалог". Австрийский канцлер подчеркнул важность столь заметной европейской дискуссионной трибуны и отметил ее положительные итоги.

Кроме того, была обсуждена запланированная на осень текущего встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении данного мероприятия в Беларуси.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с Веной.

Речь шла о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах, с учетом того, что Австрия прочно вошла в число ведущих инвестиционных партнеров РБ.

Лукашенко и Курц коснулись в разговоре и темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria.