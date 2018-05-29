СК начал проверку о задержке зарплат сборщикам снарядов в Пугачеве

В Удмуртии начали проверку информации о невыплате зарплат жителям Пугачева, которые работали на компании, утилизирующие боевые снаряды. Об этом "РГ" сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по республике Игорь Шишков.

По его словам, по результатам процессуальной проверки материалов, размещенным в СМИ, будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела. Отметим, что "РГ" первой написала об этой проблеме.

Напомним, о долгах компаний, которые занимались уничтожением боевых снарядов в Пугачеве с 2011 года, рассказали сами пострадавшие. По их словам, в отдельных случаях суммы доходят до полумиллиона рублей. Информацию о задолженностях подтвердил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Снаряды в Пугачеве взрывались трижды: в 2011-м, 2015-м, а затем ситуация вновь повторилась 16 мая этого года. С места происшествия эвакуировали около двух тысяч человек. Тушить сильный пожар прилетела авиация из других регионов России.

Сейчас все жители Пугачева вернулись домой, однако хлопки в селе иногда еще слышны. По словам властей Малопургинского района, на этой территории находятся еще от двух до четырех миллионов единиц боеприпасов.