Москалькова обратится к омбудсмену Украины после убийства Бабченко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросит украинского омбудсмена Людмилу Денисову проконтролировать расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Выражаю соболезнования родным и близким убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", - говорится в сообщении Москальковой.

Бабченко был застрелен во вторник вечером. Полиция Украины расследует дело об умышленном убийстве. СК РФ также возбудил уголовное дело об убийстве россиянина.

Ранее МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого преступник. Подозреваемый - мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 см, телосложение среднее. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.