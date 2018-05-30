Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова

Несостоявшееся убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве напомнило официальному представителю МИД Марии Захаровой эпизод из фильма "Служебный роман" о смерти начальника отдела общественного питания Петра Бубликова.

В знаменитой картине Эльдара Рязанова сотрудники уже собрали деньги на венок якобы умершему Бубликову, однако следующим утром тот пришел на работу. Зрителям запомнилась и следующая сценка: "Понимаете, Бубликов умер… а потом он не умер… Умрет ли он еще раз - неизвестно, а цветы пропадают".

"Посвящается всем международным организациям, союзам журналистов, НПО, коллегам и друзьям, а также просто неравнодушным", - написала Захарова на своей странице в Facebook, опубликовав видеофрагмент с "воскресшим" Бубликовым.

"Но во второй серии могут убить", - иронично прокомментировал один из подписчиков страницы Захаровой.

Ранее Захарова написала о том, что "спектакль удался на славу".

"В шоке все, а зря. Надо было бы уже привыкнуть: антироссийская истерика - единственное, что позволяет управлять в условиях диктатуры национализма на Украине. Ну а средства реализации этой стратегии, тем более такие мелочи, как мораль, права человека, гуманность, давно уже в Киеве не являются предметом обсуждения", - констатировала она.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщили на Украине, в среду, 30 мая, неожиданно появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Чиновник заявил, что Бабченко участвовал в спецоперации службы безопасности.