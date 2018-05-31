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31.05.2018 18:58
Рубрика: В мире

Авакова шокировал международный отклик на "воскрешение" Бабченко

Текст: Александр Саможнев

Удивление в связи с острой реакцией международных организаций на спецоперацию с участием журналиста Аркадия Бабченко высказал глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщают местные СМИ.

"Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International или "Репортеры без границ", на этом примере критиковали нас?" - прокомментировал Аваков. Министр ясно дал понять, что в дальнейшем спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением.

Названо имя предполагаемого организатора "убийства" Бабченко

Во вторник МВД Украины сообщило, что журналист телеканала ATR Аркадий Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Днепровском районе Киева. Позднее спецслужбы информировали, что мнимое преступление было частью спецоперации. Журналист сам подтвердил это на брифинге.

Между тем представители организации "Репортеры без границ" раскритиковала инсценировку убийства представителя СМИ. "Репортеры без границ" выразили решительное возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

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