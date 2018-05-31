Исторический визит: о чем говорили Сергей Лавров и Ким Чен Ын

31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с официальным визитом Пхеньян, где провел переговоры и был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помимо обсуждения серьезных политических вопросов эта встреча имеет и другое большое значение - это первый раз, когда представитель России лично полноценно пообщался с главой Северной Кореи.

Источники в российском МИД, комментируя предстоящую поездку в Пхеньян министра иностранных дел РФ, избегали однозначно утверждать, что Сергей Лавров точно сможет провести переговоры лично с Ким Чен Ыном, но признавали, что такая встреча "назрела" и "была бы логичной". Ким за последние три месяца уже успел дважды встретиться с лидерами Южной Кореи, Китая, планирует саммит с Дональдом Трампом, идут слухи о встрече с японским премьером Синдзо Абэ и только Россия до сих пор оставалась немного в стороне.

В итоге этот пробел был восполнен, и Сергей Лавров был принят председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Таким образом, приехавший после девятилетнего перерыва в Страну чучхе глава МИД РФ стал первым представителем России, который смог полноценно пообщаться с молодым лидером КНДР. Судя по реакции и постоянной улыбке на фотографиях официальной хроники, Ким тоже остался доволен "личным знакомством" с россиянами.

Министр Лавров передал Киму личное послание от президента России Владимира Путина, который пожелал успеха председателю Госсовета КНДР в крупных начинаниях, которые инициированы с его участием на Корейском полуострове. "Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания", - рассказал позже Лавров, комментируя содержание переговоров. Министр также передал приглашение для Кима посетить РФ. "Приезжайте, мы будем очень рады", - отметил глава российского дипведомства.

Ким же попросил передать российскому президенту "теплый привет", подчеркнув, что нацелен на расширение сотрудничество с Москвой. "Ваш визит свидетельствует о готовности России расширять и углублять связи с КНДР", - отметил Ким Чен Ын.

Если с главой КНДР Сергей Лавров обсуждал скорее "общестратегические вопросы" и по большому счету знакомился с лидером важной для России страны, то с коллегой - министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо - беседа шла уже о конкретных деталях, текущей ситуации и прочих "тактических" вопросах. В целом, задачей Сергей Лаврова было услышать, что КНДР собирается делать, как выстраивать свою политику с учетом грядущей встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Была также обсуждена и проблема ядерного разоружения КНДР и гарантий безопасности Пхеньяну. Сергей Лавров поддержал подход Северной Кореи, которая исходит из необходимости поэтапного решения этой сложной проблемы, когда все уступки со стороны Пхеньяна должны компенсироваться постепенной отменой экономических санкций и предоставлением гарантий безопасности КНДР. Как подчеркнул глава российского МИДа, способы продвижения на пути решения ядерной проблемы зависят в первую очередь от "искусства переговорщика", добавив, что "за один присест" решить ядерный кризис на Корейском полуострове не получится.

К визиту российского министра в КНДР проявили большой интерес в Сеуле и Вашингтоне, предложив свои версии того, что обсуждалось за закрытыми дверями и осталось "за скобками" официально распространенных для прессы заявлений. По мнению начальника Отдела стратегии объединения Корейского Института имени короля Сечжона Чон Сон Чжана, Сергей Лавров обсуждал, в том числе, и конкретные вопросы ядерного разоружения КНДР. Южнокорейский эксперт отметил, что возможно обсуждался вопрос о перемещении ракетных и ядерных арсеналов КНДР в Россию в рамках процесса ядерного разоружения Пхеньяна. "Как мне видится, Россия вполне может принять активное участие в процессе решения вопроса о перемещении северокорейских ракет и ядерных боеголовок за рубеж… С точки зрения Пхеньяна, передавать боеголовки и ракеты Соединенным Штатам в процессе разоружения может быть не очень целесообразно, а потому здесь Россия вполне может помочь", - сказал Чон.

Эксперт также отметил, что высока вероятность того, что Лавров обсуждал конкретные детали личной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. "В ряде СМИ уже озвучили слухи о возможном трехстороннем саммите с участием лидеров России, Китая и Северной Кореи. Кроме того, официально заявлено, что Кима ждут в России. Потому логично предположить, что Сергей Лавров в Пхеньяне согласовывал именно вопросы подобных встреч на высшем уровне", - рассказал Чон Сон Чжан.

Американские СМИ, комментируя визит Лаврова, сконцентрировались в первую очередь на приглашении Ким Чен Ына в Россию и озвученном стремлении сторон активизировать и развивать двусторонние связи.