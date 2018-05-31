Несколько лет назад поклонники фестиваля "Кинотавр" запустили в Сети хэштег #ясноваедунакинотавр. Люди выкладывали под ним веселые фотографии, из которых следовало, что пропустить этот праздник в начале июня никак нельзя. Особенно пользовались успехом снимки с чайкой по имени Виталий. Этого персонажа придумал фотограф Геннадий Авраменко. Стоит ли говорить, что каждая чайка, попавшая в кадр в Сочи в эти дни, автоматически становилась Виталием. И даже за пределами страны с радостью наблюдали - где Виталий ужинал, с кем завтракал, кого выбирал для посещения пляжа и на каких вечеринках блистал.

В этом году желающих попасть на "Кинотавр" оказалось слишком много. Фото: kinotavr.ru

Дело закончилось тем, что примерно за две недели до начала "Кинотавра" в этом году - а именно 25 мая (сам киносмотр в Сочи проходит в 2018-м со 2 по 10 июня) на сайте фестиваля появилась надпись "Аккредитация гостей временно приостановлена". Таков наплыв желающих туда поехать. И огромно было количество желающих показать на "Кинотавре" свои фильмы.

Да, в России снимается много кино. Первым с проблемой столкнулся наш главный кинофестиваль - Московский международный. Отборщики ММКФ в буквальном смысле слова зашивались. "Кинотавр" - как главный фестиваль российского кино - почувствовал на себе это вторым. Ситора Алиева, программный директор "Кинотавра" привела цифры: "На отбор было подано 102 полнометражных кинофильма. Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Якутия - вот названия регионов, предоставивших ленты для просмотра отборочной комиссией. Огромная Россия теперь может похвастать кинопроизводством в таких городах, как Ангарск, Архангельск, Владимир, Новосибирск, Пермь, Череповец".

Попробуйте разделить 102 фильма на 8 дней. Но это еще не все! "Многие ленты, пришедшие из регионов - дебюты, которых в этом году 58. Впервые за всю историю их оказалось больше, чем картин режиссеров с опытом", - говорит Ситора Алиева.

Что же делать? "Кинотавр" принял соломоново решение - впервые с 2003 года организовал дополнительный конкурс дебютов. Так что гостей и участников фестиваля ждет, в отличие от гуляки-чайки Виталия, нелегкая работа - смотреть по три полнометражных фильма в день (в основной конкурс фестиваля вошли 12 картин), и среди них - один дебют (в конкурс дебютов 8 работ). Это не считая короткометражных фильмов (29 картин), внеконкурсных программ, мастер-классов, специальных мероприятий и пресс-конференций.

Кроме того, во время "Кинотавра" в Сочи со 2 по 7 июня пройдет 106-й Российский кинорынок. В его программе - 9 презентаций дистрибьюторских компаний, показы киноновинок, которые, несомненно, должны собрать круглую сумму в прокате, несколько выездных мероприятий, а также обширная деловая секция, куда вошли круглые столы, дискуссии и семинары.

Куда бежать? И как сориентироваться? Вот лишь небольшая лоция - те фильмы "Кинотавра", о которых больше всех говорят заранее.

Первое - это фильмы открытия и закрытия. "Кинотавр" стартует картиной Кирилла Серебренникова "Лето" - она, напомним, вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля, и финиширует фильмом Веры Кричевской "Дело Собчака" - единственным документальным (презентация его также состоялась в этом году на Лазурном берегу). При таком наплыве фильмов художественных документальные ленты в программу "Кинотавра" в этом году уже просто "не поместились".

В специальных показах фигурирует последняя лента Веры Глаголевой "Не чужие". На премьеру собирается приехать семья режиссера. Первые зрители ждут фильм с нетерпением.

Что касается конкурсной программы, пятерка самых ожидаемый фильмов выглядит примерно так. "Война Анны" Алексея Федорченко - картина уже была показана в этом году на престижном кинофестивале в Роттердаме, и рассказывает она о том, как шестилетняя девочка в одиночку выжила в Великую Отечественную войну, буквально став невидимой в огромном доме, где располагалась немецкая комендатура.

Картина Авдотьи Смирновой "История одного назначения" - кинорассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. Лента близка "РГ" еще и потому, что наш обозреватель Павел Басинский - один из авторов сценария. "Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм назло всем, в своем загородном доме", - так сказано в аннотации.

Иван И. Твердовский покажет на "Кинотавре" новый фильм "Подбросы" - о человеке с особенностями, которые, впрочем, не помешали ему стать преступником. "Сердце мира" - так называется новый фильм Натальи Мещаниновой. Его главный герой - ветеринар, который хочет попасть в другой мир, отличающийся от его собственного. И Сергей Безруков везет вместе с женой - режиссером Анной Матисон - новую экранизацию довлатовского "Заповедника". Первоначальное название фильма - так она заявлена во всех каталогах - "Пушкин. Виски. Рок-н-ролл".

При этом не хочется обидеть и авторов другие картин. Если о них в преддверии "Кинотавра" говорят поменьше, это вовсе не значит, что любая их них не окажется сильнее названных. Фестиваль покажет, жюри рассудит. В судейской коллегии "Кинотавра" семь человек: режиссер Алексей Попогребский (председатель), актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

Если говорить о дебютах, то больше всего обсуждают три из них. Картину "Кислота" Александра Горчилина: "безмолвный манифест поколения двадцатилетних". Фильм "На районе" Ольги Зуевой - актриса, девушка Данилы Козловского пробует себя в режиссуре. И Козловский сам сыграл в ее фильме главную роль. Третий фильм - "Ваш репетитор", режиссер Антон Коломиец, продюсер Валерий Тодоровский.

Да, именно так и бывает - перед показом к фильму больше всего привлекает имя продюсера. Например, в конкурсе дебютов представлен фильм "Глубокие реки" Владимира Битокова. Он произведен в фонде Александра Сокурова - а это уже дает большой аванс.

Есть в конкурсе дебютов и хоррор - "Мертвые ласточки" Натальи Першиной. К счастью, он в программе не ночью, а днем.

…Когда генеральный продюсер "Кинотавра" Полина Зуева пишет на своей страничке в Facebook, поясняя приостановившуюся аккредитацию гостей, мол, "я же не домой к себе зову", ее можно понять. Так получилось, что "Кинотавру" в этом году трудно вместить всех желающих. Как бы призывно не махал крылом чайка Виталий. Он, кстати, даже на самые закрытые презентации может прилетать вообще без спроса. И все ему будут рады.