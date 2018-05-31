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Оззи Осборн признался в любви к России

Новость 31.05.2018, 19:55 | Текст: Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

69-летний Джон Майкл "Оззи" Осборн, один из самых прославленных и значительных персонажей в истории рок-музыки вообще и "тяжелой" - в частности, "крестный отец" жанра хеви-метал, живая легенда и так далее, заявил, что любит Россию.

Как сообщает РИА Новости, "отец" прибыв в нашу страну 31 мая, подписал именную звезду на Аллее Славы в московском Vegas Крокус Сити. Одним своим видом вызвав бурный ажиотаж в среде присутствующих.

Агентство, в частности, отмечает, что появившегося в сопровождении охраны Оззи на красной ковровой дорожке фанаты, потрясая дисками и плакатами, встретили выкриками "Оззи! Крейзи!". На что Осборн никакого внимания не обратил, автографов никому не дал, а сразу последовал к звезде. И на ней расписался.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Для меня это большая честь, никогда не думал, что у меня будет именная звезда в Москве… Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз", - заверил Оззи.

Он уточнил, что нынешний тур для него - последний. Хотя от концертов вообще он отказываться не планирует, поскольку в музыке - "вся его жизнь".

В России Осборн даст два шоу - 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня - в петербургском Ледовом дворце, всё в рамках прощального тура, который продлится, Бог даст, до 2020 года.

В качестве аккомпанирующего состава Осборну выступают гитарист Закк Уайлд, басист Роб "Бласко" Николсон (Cryptic Slaughter, Роб Зомби), барабанщик Томми Клафетос (игравший также с Зомби, а еще с Элисом Купером и Тэдом Ньюджентом) и клавишник Адам Уэйкман, сын Рика Уэйкмана.

Ранее мы писали, что отечественный музыкант и эксперт во всех областях Юрий Эдуардович Лоза подверг творчество группы Black Sabbath критике, среди прочего пренебрежительно оценивая вокальную манеру "князя тьмы".

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