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31.05.2018 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали

Текст: Антон Валагин

Количество пострадавших от сильного ветра в Центральном и Приволжском федеральных округах составило 58 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Илья Сергеев/РГ
В Нижегородской области от урагана пострадали 29 человек

- Один человек погиб, 57 пострадали. Госпитализированы 24 человека, в том числе семеро детей, - рассказал собеседник агентства. 33 пострадавшим необходимая медицинская помощь оказана амбулаторно.

Напомним, 30 мая ураганный ветер порывами до 20 метров в секунду обрушился на север ЦФО и ПФО. Сотни населенных пунктов остались без энергоснабжения. В Костроме стихия  повалила деревья, в Туле - опрокинула остановку и остановила трамваи, ветер сорвал кровлю с нескольких башен нижегородского кремля и театра в Казани.

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