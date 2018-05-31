В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали

Количество пострадавших от сильного ветра в Центральном и Приволжском федеральных округах составило 58 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Один человек погиб, 57 пострадали. Госпитализированы 24 человека, в том числе семеро детей, - рассказал собеседник агентства. 33 пострадавшим необходимая медицинская помощь оказана амбулаторно.

Напомним, 30 мая ураганный ветер порывами до 20 метров в секунду обрушился на север ЦФО и ПФО. Сотни населенных пунктов остались без энергоснабжения. В Костроме стихия повалила деревья, в Туле - опрокинула остановку и остановила трамваи, ветер сорвал кровлю с нескольких башен нижегородского кремля и театра в Казани.