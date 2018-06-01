ГИБДД оформляет на треть меньше аварий благодаря Европротоколу

Возможность оформления аварий без вызова Госавтоинспекции становится все более популярной. А увеличение лимита выплат по таким случаям в два раза - до 100 тысяч рублей - сделает Европротокол еще более популярным, ведь покрывает практически 85 процентов ДТП. Автомобилисты могут теперь не опасаться, что лимита не хватит на восстановление машины.

Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в "Российской газете", заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев и начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов. По их мнению, для простого оформления аварии без вызова ГИБДД, водителям лучше на месте договариваться, кто прав, кто виноват, а не полагаться на высокотехнологичные устройства. Ведь не факт, что если есть разногласия, то их смогут разрешить страховщики. Тем более, что это не всегда удается и ГИБДД.

Как сообщил Владимир Кузин за прошлый год ГИБДД зафиксировало 2 миллиона 320 тысяч ДТП без пострадавших, что называется, "по железу". По сравнению с 2016 годом количество таких аварий сократилось на 8,4 процента. За четыре месяца текущего года произошло 525 тысяч таких аварий. По сравнению с 2017 годом их количество снизилось более чем на 37 процентов. Во многом это заслуга того, что водители стали реже вызывать ГИБДД и чаще пользоваться Европротоколом.

- Госавтоинспекция заинтересована была в увеличении страховой выплаты в два раза, - отметил Владимир Кузин. - Это существенно скажется на безостановочном движении и сокращении пробок на дорогах из-за ДТП.

Как сообщил Евгений Уфимцев, в прошлом году было урегулировано 504 тысячи ДТП по Европротоколу. Это 33 процента от общего количества аварий, которые попадали под действия Европротокола. То есть, когда два участника, застрахованных по ОСАГО, и нет пострадавших. Когда можно было оформить по упрощенной системе.

- Рост по сравнению с 2016 годом составил 22 процента, - сообщил Евгений Уфимцев. - Да, наверное, это мало. С увеличением лимита до 100 тысяч рублей, мы надеемся, что люди более активно начнут пользоваться Европротоколом. По оценкам РСА, более 85 процентов убытков попадает в размер 100 тысяч рублей. Более "дорогие" случаи, как правило, уже с пострадавшими. И по Европротоколу не могут быть оформлены.

Уфимцев также подчеркнул, что в 40 процентах ДТП более-менее серьезные повреждения получает только задний бампер.

Как отметил Андрей Маклецов, новый лимит Европротокола распространяется на аварии, произошедшие после 1 июня. При этом не важно, когда был заключен договор ОСАГО. Для оформления аварии не требуется получать новые бланки извещения о ДТП.

- По договорам, заключенным до 1 июня может быть использован старый бланк, - подчеркнул Андрей Маклецов. - Только на оборотной стороне можно описать и наличие разногласий и их суть. Главное - подписать этот материал. А в новых бланках на лицевой стороне появились два чекбокса. В них нужно поставить "галочку" - наличие разногласий, отсутствие разногласий. Все, такой документ считается оформленным.

Но при наличии разногласий потребуется, чтобы машина была оборудована техническими устройствами ГЛОНАСС или произвести съемку с помощью мобильного приложения. Техническими средствами сейчас оборудованы не многие автомобили. А мобильные приложения пока находятся в разработке.

- РСА подготовил технические требования для этих приложений и направил их на согласование в Банк России, - сообщил Уфимцев. Сейчас идет творческая дискуссия и согласование. Думаю, что в ближайшее время они появятся.

Однако, если есть разногласия, не факт, что страховщики сумеют их разрешить. Например, в ситуации, когда оба участника утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. В этом случае, страховщик, скорее всего, посчитает вину обоюдной и выплатит обоим участникам по 50 процентов от ущерба. Так что лучше договариваться.

Сейчас подготовлен проект поправок в Правила дорожного движения, в котором прописан порядок действий водителей, если они собираются оформить Европротокол.

- Участники дорожного движения пользуются Правилами дорожного движения, но не все знают закон об ОСАГО, - отметил Владимир Кузин. - Поэтому принято решение прописать в Правилах дорожного движения более подробно, как действовать гражданину, как оформить извещение о ДТП, что в нем должно быть записано, обязательно отражение "согласия - несогласия", и как действовать в тех или иных случаях. Все эти позиции будут изложены, и, я думаю, Правительство в самое ближайшее время выпустит это постановление.