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01.06.2018 12:04
Рубрика: Легковые авто

Легендарный хэтчбек Matiz уходит в историю

Текст: Андрей Полухин
Совместное предприятие GM Uzbekistan объявило о скором завершении производства хэтчбеков (или, если точнее, ситикаров) Daewoo Matiz.
Фото: Андрей Филатов / ТАСС Фото: Андрей Филатов / ТАСС
Фото: Андрей Филатов / ТАСС

"В соответствии со стратегией по обновлению модельного ряда, а также учитывая моральное и техническое устаревание модели, с июля 2018 года завершается производство автомобилей Matiz", - говорится на русскоязычной странице сайта узбекско-американского СП, которое занималось выпуском малолитражек с августа 2001-го.

Фото: Пресс-служба Lifan
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Этот автомобиль, несмотря на скромные габариты и маломощные моторы (от 51 до 64 л.с.), действительно вошел в число легендарных. Дизайном Matiz занимались в известной дизайнерской студии Italdesign, а производство шло в десятке стран мира - от Польши до Пакистана. FSO Matiz, Formosa Matiz, Pontiac G2, Baojun Lechi - в России, вероятно, и не слышали о таких моделях, но, увидев, без труда узнали бы в них старый добрый Matiz.

У нас эти машины продавались под названиями Daewoo и Ravon. Узбеки, заходя на российский рынок, торжественно пообещали обновить "малыша" и добавить ему подушки безопасности и автоматическую трансмиссию.

Обновленный Ravon Matiz так и не стал серийным. Фото: Артем Геодакян / ТАСС.

Однако до этого дело не дошло. Получив новые опции, ультрабюджетник рисковал потерять одно из главных преимуществ - низкую цену (314 тысяч рублей). Вскоре марка привезла к нам хэтчбек R2, который в ряде источников называют третьим поколением Matiz. А знаменитый ситикар в октябре 2016 года незаметно исчез из линейки бренда.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Всего за 21 год было произведено более 300 тысяч таких машин. Немало из них осело в России. Например, в 2015 году россияне приобрели 4545 Daewoo Matiz - почти вдвое больше, чем не менее знаменитых Nexia.

Отметим, что сегмент А-класса, в котором и был представлен Matiz, почти потерял актуальность на нашем рынке. В настоящее время его доля, по данным статистиков, не превышает 0,5%.

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