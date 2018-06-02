Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер

Российское представительство китайской компании Haval в 2019 году освежит и расширит модельный ряд за счет кроссовера H6 второго поколения и абсолютно новой машины из той же серии H.

Эти автомобили первыми встанут на конвейер завода Great Wall в Тульской области, который запустят в следующем году.

Об этом журналистам, в числе которых был корреспондент "РГ", рассказала президент компании Great Wall, которой принадлежит суббренд Haval, Ван Фэнин. До 2021 года завод должен начать выпуск автомобиля из новой серии F и одной из моделей премиального суббренда Wey. Ожидается, что всего в особой экономической зоне "Узловая" будет выпускаться четыре различных машины. Начальная мощность производства - 100 тысяч единиц в год, позже этот показатель планируется увеличить вдвое.

- Российские цены не должны быть выше китайских. Будем искать местных поставщиков автокомпонентов, но в случае с некоторыми деталями это невозможно. Скажем, по двигателям уже есть план локализации, а по коробкам передач - нет, - добавила Ван Фэнин.

По ее словам, цель Haval - достичь локализации производства в 60% к 2021 году. При этом первоначальный ее уровень составит около 30% за счет сидений и стекол, а в 2020-м - 50%, когда российские предприятия станут поставлять моторы и приборные панели.

В настоящее время Haval предлагает российским потребителям четыре модели - компактный "паркетник" H2, первое поколение одного из мировых бестселлеров H6, его купеобразную версию H6 Coupe и внедорожник H9. По итогам четырех месяцев 2018 года компания смогла реализовать в нашей стране на 37% больше автомобилей, чем год назад, и вошла в топ-5 китайских брендов по объему продаж.