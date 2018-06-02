Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео 14:33
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию 11:15
Видео: Путин показал принцу Аль Нахайяну свой "Кортеж" 01.06.2018
Концерн Porsche ограничил продажу новых автомобилей в Европе 01.06.2018
02.06.2018 15:19
Рубрика: Легковые авто

Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Российское представительство китайской компании Haval в 2019 году освежит и расширит модельный ряд за счет кроссовера H6 второго поколения и абсолютно новой машины из той же серии H.
Фото: Андрей Полухин / РГ Haval H6 второго поколения. Фото: Андрей Полухин / РГ
Haval H6 второго поколения. Фото: Андрей Полухин / РГ

Эти автомобили первыми встанут на конвейер завода Great Wall в Тульской области, который запустят в следующем году.

Фото: media.chevrolet.com
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию

Об этом журналистам, в числе которых был корреспондент "РГ", рассказала президент компании Great Wall, которой принадлежит суббренд Haval, Ван Фэнин. До 2021 года завод должен начать выпуск автомобиля из новой серии F и одной из моделей премиального суббренда Wey. Ожидается, что всего в особой экономической зоне "Узловая" будет выпускаться четыре различных машины. Начальная мощность производства - 100 тысяч единиц в год, позже этот показатель планируется увеличить вдвое.

- Российские цены не должны быть выше китайских. Будем искать местных поставщиков автокомпонентов, но в случае с некоторыми деталями это невозможно. Скажем, по двигателям уже есть план локализации, а по коробкам передач - нет, - добавила Ван Фэнин.

По ее словам, цель Haval - достичь локализации производства в 60% к 2021 году. При этом первоначальный ее уровень составит около 30% за счет сидений и стекол, а в 2020-м - 50%, когда российские предприятия станут поставлять моторы и приборные панели.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Стала известна цена кроссовера Toyota C-HR с полным приводом

В настоящее время Haval предлагает российским потребителям четыре модели - компактный "паркетник" H2, первое поколение одного из мировых бестселлеров H6, его купеобразную версию H6 Coupe и внедорожник H9. По итогам четырех месяцев 2018 года компания смогла реализовать в нашей стране на 37% больше автомобилей, чем год назад, и вошла в топ-5 китайских брендов по объему продаж.

#Haval