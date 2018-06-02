Козак объяснил рост цен на безнин

Причиной роста цен на бензин в России стал не дефицит автомобильного топлива, а мировая конъюнктура. Такое мнение высказал в телепрограмме "Вести в субботу" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Это зависит от мировой конъюнктуры цен, выгодность, невыгодность [производства бензина в РФ] всегда относительна. И если цены на нефть на внешних рынках выше, то это может оказаться относительно, всегда относительно, невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы - цены на бензин", - приводит слова чиновника РИА Новости.

Козак добавил, что российский бензин вдвое дешевле, чем, например, в Норвегии, которая считается "такой же нефтяной страной". Растет стоимость топлива и в США, лидирующих по добыче нефти.

При этом вице-премьер напомнил, что по договоренности с участниками рынка, цены на бензин и дизтопливо в РФ останутся на том уровне, на котором они были 30 мая.

Напомним, за апрель стоимость бензина выросла в среднем на 13 процентов за литр. Последнее, уже чуть менее масштабное увеличение цены произошло в последнюю декаду мая, тогда, по данным Московской топливной ассоциации, в среднем по стране литр вырос в цене еще на 90 копеек.