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02.06.2018 11:15
Рубрика: Легковые авто

Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию

Текст: Андрей Полухин
Кроссовер Chevrolet Tracker остается единственным кандидатом на возвращение в Россию под брендом Ravon.
Фото: media.chevrolet.com Chevrolet Tracker. Фото: media.chevrolet.com
Chevrolet Tracker. Фото: media.chevrolet.com

Ранее российское представительство узбекской компании объявило о том, что в 2018 году представит некий кроссовер, который призван дополнить модельную линейку Ravon. На данный момент в ней представлены только седаны и хэтчбек R2, но стратегия развития бренда в России предполагает развитие и сегмента SUV. Название модели до сих пор не называется. Как сообщили "РГ" в компании, это произойдет лишь накануне Московского международного автосалона, на котором и случится премьера нового "паркетника".

Между тем последние новости из Узбекистана дают понять, что речь идет о перелицованном кроссовере Chevrolet Tracker. Дело в том, что эта модель уже в 2018 году встанет на конвейер совместного предприятия GM Uzbekistan.

Фото: Андрей Филатов / ТАСС
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"На первом этапе авто будет собираться методом крупноузловой сборки на мощностях в Ташкенте, а начиная с будущего года планируется запустить полноценную серийную сборку на Асакинском автомобильном заводе", - цитирует агентство Sputnik представителя госкомпании "Узавтосаноат".

Как выяснилось, местные автомобилестроители протестировали Chevrolet Tracker еще в 2016 году. Тогда машина проделала сложнейший путь по пустыням и горным дорогам до Аральского моря и обратно на завод. Уже известно, что узбекский Tracker получит 1,8-литровый мотор мощностью 140 лошадиных сил, который потребляет 8,1 литра топлива на 100 км. Привод предполагается как передний, так и полный с электронным управлением. В списке опций будут предложены антиблокировочная и противобуксовочная системы, а также система ESC.

Chevrolet Captiva. Фото: gmuzbekistan.uz.

В то же время от выпуска Chevrolet Captiva, который собирали на GM Uzbekistan более 10 лет, производитель намерен отказаться до конца текущего года. "Сейчас готовится замена для Captiva. Машина подходит к завершению своего жизненного цикла. К концу года прекратим ее выпуск", - приводит слова представителя АО "Узавтопром" РИА Новости.

Судя по всему, заменой Captiva станет именно Tracker. А если так, то единственный кроссовер GM Uzbekistan, как и другие модели этого предприятия, будет экспортироваться под маркой Ravon.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Chevrolet Tracker знаком российским автолюбителям. В 2014 году, по сведениям агентства "Автостат Инфо", в органах ГИБДД были зарегистрированы 7 таких автомобилей, в 2015-м - 374, в 2016-м - 35. Еще более популярным был "близнец" Opel Mocca. С 2014 по 2017 годы он разошелся тиражом свыше 28 тысяч экземпляров.

К слову, узбеки в настоящее время изучают варианты крупноузловой сборки своих автомобилей в России. Как заявил журналистам председатель правления компании Умиджон Салимов, на данный момент речь идет о выборе площадки между предприятиями в Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Тольятти и Нижнем Новгороде.

"Для нас самая оптимальная площадка - в Санкт-Петербурге, потому что она уже была задействована нашим партнером GM… Вопрос заключается только в согласовании моделей и получении окончательных утвердительных разрешительных документов со стороны нашего партнера General Motors", - сказал топ-менеджер.

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#Chevrolet #Ravon #MMAC-2018