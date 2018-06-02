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02.06.2018 13:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чувашия станет центром речного круизного туризма

Текст: Сергей Кирсанов
Инвестиционный проект "Чувашия - сердце Волги" является перспективным. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) Николай Королев во время визита в Чебоксары.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Проект был впервые представлен председателем правительства Чувашии Иваном Моториным и главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым в Торгово-промышленной палате России на заседании рабочей группы по экспертизе инвестпрограмм, которые субъекты страны предлагают включить в ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" с 2019 по 2025 годы.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Проект включает два субкластера: "Чувашия - центр оздоровительного туризма" и "Чебоксары - центр речного круизного туризма". К 550-летию города и 100-летию Чувашской автономии предполагается сделать акцент на завершении реконструкции Московской набережной, исторической части города, Красной площади и залива - основных мест проведения праздничных мероприятий, которые являются главными достопримечательностями и местами развития туристической привлекательности столицы республики.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Степень готовности объектов проекта "Чувашия - сердце Волги" и их обоснованность с точки зрения развития туризма замглавы Ростуризма Николай Королев сумел оценить лично во время поездки в Чебоксары.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Так, этнокомплекс "Амазония", где сейчас ведется благоустройство и подготовка центрального фонтана, Королев назвал перспективной и привлекательной территорией. Затем представитель федерального агентства смог увидеть, как выглядела Московская набережная до начала масштабной реконструкции. Контраст обновленных площадок с Афанасьевским пляжем, где модернизация еще не началась, очевиден.

Алексей Ладыков напомнил, что работы на Московской набережной ведутся с учетом пожеланий жителей города, а впереди предстоит еще реализовать два этапа.

- Заявка на участие в новой федеральной программе нами представлена. Для заключительного этапа реконструкции набережной необходима поддержка Ростуризма, дополнительные финансовые средства. Мы выполняем взятые на себя обязательства, рассчитываем на дальнейшую поддержку, - обратился сити-менеджер к Николаю Королеву.

На Красной площади замглавы Ростуризма ознакомился с уже прошедшим экспертизу проектом реконструкции стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Вместе с Чебоксарским заливом и Речным портом Красная площадь является одним из главных мест притяжения туристов. В настоящее время инвесторы завершают здесь монтаж колеса обозрения, а точки общественного питания оформляются в соответствии с единой концепцией.

К слову, проекты, предлагаемые для новой федеральной программы, обсуждались во время совещания у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Например, руководитель одной из коммерческих компаний представил многофункциональные и гостиничные комплексы на 1,1 миллиарда рублей. Директор пользующейся популярностью базы отдыха обозначил дальнейшее развитие центра. Кроме того, состоялись презентации инвестпрограмм по развитию оздоровительных баз, санаториев.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Один из ключевых акцентов новой федеральной программы Ростуризма - уникальность представляемых к участию проектов. Проект Чувашии качественный, заявку и видеоролик смотрела вся Россия. Считаю, что "Чувашия - центр речного круизного туризма" - перспективный бренд, который можно реализовать. Не надо этого стесняться, бренд нужно продвигать", - заключил  Николай Королев.

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