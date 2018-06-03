Что смотреть на Beat Film Festival: цена искусства и история дизайна

С 31 мая по 10 июня в Москве проходит Beat Film Festival 2018. Мы уже сделали две подборки о том, что стоит посмотреть на фестивале, здесь и здесь. Настал черед поговорить о документальных фильмах, исследующих разные аспекты современной визуальной культуры.

"Лица, деревни" / Visages, Villages (2017, Франция)

Эта невероятно трогательная история началась, когда 88-летняя режиссер французской "Новой волны" Варда Аньес познакомилась со стрит-арт художником по прозвищу JR. Вместе два творца, принадлежащие к разным эпохам и стилям, задумали арт-проект и отправились в путешествие по французским деревушкам, чтобы фотографировать их обитателей и украшать портретами местные сооружения.

Герои - шахтеры, официантки, фермеры, работники порта и их жены - раскрываются перед камерами в честном диалоге, делятся воспоминаниями и очень личными чувствами, которые вызывают их собственные портреты на зданиях. С особой теплотой воспринимаются и беседы между Аньеc и JR - об искусстве, о прошлом, о семье и о страхе смерти.

Уличное искусство и документальное киноповествование дополняют друг друга, сохраняя сами недолговечные работы и душещипательные рассказы, которые стоят за ними, а еще донося их до зрителей далеко за пределами французской глубинки. Когда авторы и герои готовы раскрыть свое сердце в кадре, фильм не может не получиться легким и глубоким, как сама жизнь.

"Всему есть цена" / The Price of Everything (2018, США)

Обывателю свойственно думать, что современное искусство - это бессмысленная мазня, а сегодняшний арт-рынок - это раздутый до небес мыльный пузырь. Дважды номинированный на "Оскар" документалист Натаниэль Кан предпринимает попытку показать, что это не совсем так.

Автор знакомит зрителя с сотрудниками аукционов, с коллекционерами предметов искусства, с искусствоведами и с современными художниками - успешными и вылетевшими за пределы конъюнктуры с 1970-х годов, когда художественный рынок начал бурно расти. С должной иронией Кан акцентирует внимание на том, что художники в большинстве своем не считают деньги движущей силой искусства, в то время как их картины продаются за сотни тысяч или даже миллионы долларов.

Документальное исследование препарирует финансовый аппарат арт-рынка, и оказывается, что, несмотря на количество нулей в договорах на куплю-продажу, по его "артериям" текут не деньги, а страсть - азартное желание богатых людей обладать объектами, с которыми у них возникает какая-то особая "химия". Фильм действительно способен приблизить зрителя к пониманию, почему 99,9% художников не зарабатывают ни копейки, в то время как оставшиеся 0,1% процента продаются за суммы, равные бюджету небольшой страны.

"Баския: Взрыв реальности" / Boom for Real (2017, США)

Год назад мир современного искусства потрясла новость - безымянная картина Жана-Мишеля Баския ушла с молотка за рекордные для американских художников 110 миллионов долларов. Как же зародился талант, так высоко оцененный любителями искусства? На этот вопрос может ответить документальный фильм возлюбленной Джима Джармуша Сары Драйвер.

В фокусе биографической ленты - период становления художника, начиная с первых арт-экспериментов и до момента продажи первой картины. Фоном для формирования особого видения Баския стал Нью-Йорк на рубеже 70-80-х годов. В те годы город переживал экономический упадок, на улицах процветала преступность и асоциальное поведение, а некоторые его районы напоминали постапокалиптические иллюстрации из фантастических романов.

В этом тревожном контексте обласканный вниманием богемной тусовки гаитянско-пуэрториканский парень искал инструменты для выражения своего сложного внутреннего мира. Режиссер записала интервью с музыкантами, художниками и другими тусовщиками, чья молодость пришлась на обозначенный период, чтобы передать атмосферу, так сильно повлиявшую на современное искусство.

"100 лет дизайна" (2018, Россия)

20 именитых российских дизайнеров и дизайн-студий отбъединились, чтобы исследовать истоки современного дизайна и визуальной культуры в целом. Участники разделили прошедшее столетие на пятилетки и рассказали о самых значимых событиях и явлениях каждого периода, используя выразительные средства на свое усмотрение. Единственным ограничением стал хронометраж - не более пяти минут.

Получившийся альманах включил в себя и ряд небольших лекций, обозначающих лишь знаковые объекты эпохи, и яркую инфографику с элементами кинохроники, охватывающую все, что произошло в мире дизайна за обозначенные пять лет, и несколько хулиганских попыток передать дух периода с помощью экстравагантного перфоманса. В проекте отметились такие глыбы отечественного дизайна, как Юрий Гордон, Илья Рудерман, Дмитрий Барбанель и Артемий Лебедев.

В силу неоднородности роликов и разной степени их смысловой нагрузки образовательная составляющая проекта, подготовленного онлайн-школой дизайна Bang Bang Education при поддержке издательства "Яндекс", отходит на второй план, а главной его ценностью для нового поколения российских дизайнеров становится призыв отказаться от бездумного копирования и цитирования опыта более успешных коллег. Для этого необходимо более глубоко изучить и осмыслить то, как трансформировался дизайн - как минимум - с момента открытия школы Баухаус в 1919 году. В проекте "100 лет дизайна" есть все необходимые для этого отправные точки.